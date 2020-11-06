公帑私用！行政院幕僚製圖卡給網軍　國民黨團提告蘇貞昌

▲針對行政院幕僚製圖卡給網軍，藍委赴北檢告蘇貞昌瀆職。（圖／國民黨團提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院幕僚製圖卡給網軍，國民黨立委赴北檢控告蘇貞昌瀆職，黨主席江啟臣6日表示，行政院不務正業、不尊重國會與在野黨，公器私用、浪費人民納稅錢，公然在立法院叫發言人室幕僚作梗圖攻擊在野黨，已經違反行政中立法，也違反了相關公務人員的廉政規範，更嚴重的是拿公帑直接圖利民進黨，國民黨除了公開譴責這些惡行惡狀，也到法院正式提告，並要求蘇貞昌道歉。

江啟臣說，蘇貞昌所有法定會議都不開，還大言不慚地對外說是他決定不開的，拿疫情的理由來搪塞，總統蔡英文一面用網軍攻擊在野黨，一面喊要共同面對，用標準兩手策略對付在野黨，「我怎麼跟你共同面對？」

江啟臣說，國民黨要求蘇貞昌開會，要求他為這件事道歉，但是行政院不只不做還反過來攻擊在野黨，叫發言人去當網軍攻擊在野黨，蔡英文說瘦肉精豬肉進口朝野要共同面對，「我怎麼跟你共同面對？你一天到晚拿公帑攻擊在野黨不尊重在野黨，沒有任何朝野和解誠意，一面攻擊一面喊要共同面對，這是標準的兩手策略，你說在野黨能接受嗎？」，他痛批，這對國家傷害最大的是人民，因為不開食安、治安會報，到處出包，讓人民感到不安。

江啟臣表示，做為在野黨，會痛罵、監督執政黨，但是最後受傷害的是人民，所以請蘇貞昌懸崖勒馬，趕快把這些法定該做的事情恢復正軌，不要再拿疫情作為搪塞的理由。

▲國民黨團提供《上報》截圖。（圖／記者楊蕓翻攝）