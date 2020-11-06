閃電颱風發布陸警　黃偉哲坐鎮災害應變中心指揮防颱措施

▲台南市長黃偉哲，在台南市災害應變中心主持災害應變會議、聽取簡報，並指揮各局處做好防颱準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央氣象局針對輕度颱風閃電在5日晚上8時發布陸上颱風警報，而颱風的暴風圈預計在6日中午12時進入台灣陸地，台南市政府6日上午6時對閃電颱風的災害應變由三級提升一級開設，市長黃偉哲上午8時30分進入災害應變中心主持災害應變會議、聽取簡報，並指揮各局處做好防颱準備。

台南市長黃偉哲表示，他呼籲所有市民朋友們提早做好防颱準備，同時也希望民眾在颱風來臨前不要去海邊垂釣、觀浪，聽從岸巡人員的指揮離開，如果不聽從指揮就依法開罰，另外如這段期間有登山計畫的，也請民眾不要去登山保護自己的安全。

黃偉哲同時也督促包括水利局、工務局、各區公所等相關單位，強調勿恃敵之不來，恃吾有以待之，及時做好防颱應變設備就能有效防範，因此包括抽水機、沙包、擋水隔板等目前都已經就定位。

至於是不是要停班、停課，黃偉哲表示，因為入夜之後才開始進入暴風圈，所以入夜之後風有多大、雨有多強還不知道，而這關係到是否停班、停課的標準，市政府將依據這個標準來做推估，但會盡量提早讓民眾知悉。

市府指出，針對閃電颱風的防範，目前為止水利局已將所轄管的57座抽水站完成整備，確保油料48小時運轉無虞，操作人員也24小時待命，至少1人進駐，並且可視水情狀況增派人員；同時已預佈431台移動式抽水機於易淹水區域，另有20台可調動機組做預備，防汛塊亦備置1384個，太空包250包（空袋），砂包更備妥約9.5萬包（裝砂3萬1600包，未裝砂6萬4030包），而各公所已備妥最低安全存量超過10.1萬包（裝砂8萬6仟包，未裝砂14萬包），並公布預置地點開放預領，民眾若有疑問可致電各區公所詢問。

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