閃電颱風來襲　台南市災害應變中心1級開設

▲根據中央氣象局資料顯示，閃電颱風目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面。（圖／市府提供）

記者林悅／台南報導

輕度颱風閃電持續往西前行，中央氣象局5日晚上發布海上陸上颱風警報，6日起颱風外圍雲系將會開始影響屏東恆春地區，台南市雖未列入颱風陸上警戒區，惟市府為超前部署防範未然，「閃電颱風台南市災害應變中心」於6日清晨1級開設，加強各項防颱整備確保民眾生命安全。

為因應閃電颱風可能造成的威脅，並及早加強各項防颱應變及戒備，台南市長黃偉哲指示5日晚上8時30分同步成立「閃電颱風台南市災害應變中心」3級開設，隨時掌握最新颱風路徑資訊，以及早啟動災情應變處置機制並視災情狀況適時提升災害應變中心應變層級。

根據中央氣象局資料顯示，閃電颱風目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。

黃偉哲市長指示閃電颱風台南市災害應變中心，6日上午6時，提升為1級開設，各單位指派科室主管層級以上人員進駐執勤。台南市長黃偉哲指示，市府團隊作好防汛整備作業，增派移動抽水機組、在易積水低窪地區設防水擋板等措施，以期降低水患。

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