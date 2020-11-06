閃電颱風「可能更北偏」　今影響台灣最劇！高雄台南防豪雨

記者葉國吏／綜合報導

閃電颱風今天清晨位置在台灣南端東南方約190公里處，持續以每小時14公里速度向西北西轉西北前進，近中心最大風速達到每秒28公尺，七級風暴風半徑為120公里，較昨天略微增強擴大。氣象達人彭啟明透露，閃電颱風不排除往更北偏，中午過後高雄、台南要警戒。

氣象達人彭啟明在臉書發文指出，今天可以說是颱風影響台灣最劇烈的時候，未來要觀察是颱風在逐步接近時，發展條件不佳，是否逐漸減弱，西行過程當中也受到地形往北偏，在周五深夜到周六，進入台灣海峽南側，也遇到台灣海峽南下的東北風，這都是不利於發展的條件，很有可能在台灣海峽南側即消散，目前多數預測上有看到這趨勢，但仍要留意觀察。

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▲閃電颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

彭啟明表示，這次影響最大地方是恆春半島到台東南側這區域，以及蘭嶼綠島，雨勢上可能會有大雨到豪雨的雨勢，氣象局官方預測對台東山區及平地、恆春半島及屏東山區給到300-450毫米的總降雨量，是這次全台雨勢最多地方，其他地方，鄰近的高雄則不到80毫米，台南也不到50毫米，其他各地也都較小，西半部縣市平地到山區50-80毫米，只有北部仍受到外圍環流，台北新北市到基隆有50-150毫米的機會，今天台灣附近海面風浪會逐步增強，留意恆春半島到台東東南部沿海空曠地區會有較強陣風，有機會到十級以上，其他沿海空曠區域，也有可能有八到九級，或有較強陣風，要避免從事各種海邊活動。

今天上半天逐漸在恆春半島、台東南部、綠島及蘭嶼將是這個颱風影響最大的地區。不僅會有大雨、豪雨等級的降雨發生，台東北部、花蓮則是受到外圍環流影響，會有間歇風雨出現。至於宜蘭、北部，則是位於迎風面偶爾有零碎的雲系移入，會有短暫陣雨。而下一波東北風將會在周六下半天接近，這波伴隨的水氣很充沛，配合上颱風殘存的水氣，周六晚上開始到周日北部、東北部降雨又將增加，要提防東北部偶有較異常的降雨，可能有大雨發生的機率。請大家要多留意。希望閃電颱風能稍解中南部的旱象，但不要帶來太多的災情。