起底百億總裁莊周文！印尼國王封三王子...擁郭台銘同款私人飛機

▲新力旺總裁莊周文獲印尼國王冊封三王子。（圖／翻攝新力旺集團官網）

記者李忠憲／台中報導

警檢偵辦跨國洗錢集團，逮捕涉案金主、新力旺國際控股集團總裁莊周文，除查扣市價逾3億的13輛超跑名車，另發現莊除政商關係密切，人脈更遍及東南亞，還獲馬來西亞政府冊封為拿督、印尼國王冊封為三王子，而鴻海郭台銘擁有市價21億的灣流G650ER私人飛機，傳出周也有一架，足見財力雄厚。

新力旺集團總裁裝歐文涉入國際洗錢案，消息一出就引發政經界議論。不少人大感意外，表示「百億總裁」莊周文，身家驚人，個性海派豪爽，政商關係密切，懷疑可能遭人誣陷，不過到底真相如何，有待檢警調查釐清。

▲遭發布通緝的莊周文落網後，隨即由警方移送法辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，莊周文以電解水起家，有商業頭腦的他個性海派大方，手腕高明，不僅在台灣政商關係良好，事業還遍及中國、東南亞。他透過公司併購，事業橫跨線上遊戲、博奕電子設備、土地開發、餐飲等，並在東南亞成立控股集團，擁有多家科技、建設公司，亦曾擔任寮國國家建設銀行及東盟工業園區董事。

也因為事業一帆風順，莊周文名聲大噪，更獲得東南亞多個皇室冊封，如馬來西亞拿督、印尼三王子，柬埔寨也封他為國家勛爵。

▲莊周文私藏的7千萬麥拉倫限量超跑，目前傳已漲到上億。（圖／記者白珈陽攝）

莊周文也展現他豐厚財力，除了用8千多萬買下亞洲第一艘海上超跑遊艇，去年在台南安平港風光交船。更用有多輛知名超跑，如市價7000多萬麥拉倫限量超跑，現傳已飆到上億。另外，外傳他也擁有市價高達21億的「灣流G650ER」飛機，這款飛機郭台銘也有一架，可見莊男財力驚人。

然而，莊周文也致力公益活動，並且贊助台灣體育運動大學女壘隊，成立新力旺旺獅隊，成為台中市第一支企業女子壘球隊。有地方人士認為，莊周文身家驚人，但一點也不高傲，大甲媽繞境時也看得到他的身影，捲入洗錢集團風波恐怕內情不單純。

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