百億總裁「奢豪級」逃亡！貼身司機隨行　上百筆不動產、9億存款遭扣

記者白珈陽／台中報導

台中檢警2020年元月初破獲2處網路博弈洗錢水房，並逮獲9人，擴大偵查後發現幕後金主疑為擁有百億身價知名國際控股集團總裁莊周文，專案小組深入追查，於8月初兵分多路再逮18人，但莊疑提前收到風聲，在檢警收網前「神秘失聯」未到案；檢察官9月間發布通緝，刑事局中打4日下午在彰化逮捕莊，並查扣集團所屬的伺服器700多台及帳戶存摺約9億元，莊及集團成員的不動產百筆，法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼、勞斯萊斯等各式13輛名貴跑車等物，詢後依涉嫌賭博、洗錢、組織犯罪等罪，移送台中地檢署偵辦。

▲刑事局中部打擊犯罪中心，4日逮捕知名國際控股集團總裁莊周文（右2）及曾姓司機（左2）。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心六大隊第六隊隊長王嘉華表示，1月初檢警成立專案小組執行「淨源專案」，專案小組1月2日在台中市西區華美西街查獲網路賭博水房，查扣大量手機、U盾、銀聯卡等洗錢工具，逮獲寇姓男子等九人；檢方調查，犯嫌經手去年7月至今年元月的賭金共72億餘元，依賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴9人。

▲刑事局中部打擊犯罪中心六大隊第六隊隊長王嘉華。（圖／記者白珈陽攝）

當時落網的集團成員，雖未供出幕後藏鏡人，但檢警以大數據分析相關資料，懷疑知名國際控股集團總裁莊周文，就是博弈網路賭博幕後金主，遂於8月11日搜索，並帶回涉案的邱姓男子等18人，但莊疑事前收到風聲，趁機逃逸藏匿，沒有到案。

專案小組歷經2個月埋伏守候，於4日在台中市西屯區青海路二段一處超商，發現莊在超商內買咖啡，待莊步出超商後一路跟監，尾隨至彰化市埔內街後，趁莊下車將其逮捕，也拘提莊涉嫌藏匿莊的曾姓司機到案。

中打指出，在8至11月間，曾姓司機負責將莊周文載至台灣北中南各地旅館投宿，每個點滯留不會超過3天，便會更換地點。至於外傳的身價上百億，中打透露，該集團主要的經濟來源為架設博弈網站，從國外吸取資金，並從博弈網站獲取的收入，去投資國內的餐飲業或相關行業，經初步統計，該集團於2019年的不法所得即超過上百億，而相關的不法行為是從2015年就開始。，

專案小組在通緝莊周文的期間，陸續搜索該集團所屬之IDC機房，查扣大量線上博奕伺服器、帳戶存褶約9億元，以及該集團成員名下不動產百餘筆，各式跑車13台。警方詢後分別將莊及曾姓司機依涉嫌賭博、洗錢、組織犯罪及藏匿人犯等罪嫌，解送台中地方檢察署偵辦。

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▲▼檢警查扣大量線上博奕伺服器、帳戶存褶約9億元，以及該集團成員名下不動產百餘筆，各式跑車13台。

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