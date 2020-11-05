獨／扣百億總裁13輛天價名車！撞到「正牌秒變義警」　專家出手解危

記者游瓊華／台中報導

新力旺國際控股集團總裁莊周文疑似為洗錢組織幕後金主，傳出在彰化落網。專案小組搜出莊周文名下13台跑車，當中赫見價值7000萬元的麥拉倫McLAREN SENNA，也成為中打有史以來查扣最貴超跑。專案小組也透露，「車子太貴連碰都不敢碰！」，是請專業技術人員協助將車開到安置地點。

▲中打查扣有史以來最貴超跑，警方說，連碰都不敢碰，請專家協助開車。（圖／白珈陽攝）



專案小組共搜出藍寶堅尼LP610、賓利GT、法拉利458、瑪莎拉GTS以及勞斯萊斯等車共13台車，少部分屬於集團成員所有，其餘都屬莊周文名下。

▲涉洗錢「百億總裁」被逮，遭查扣的超跑一字排開相當驚人。（圖／記者白珈陽攝）

專案小組指出，7000萬元的麥拉倫McLAREN SENNA是中打查扣過最貴超跑，為了將這幾台超跑，還請來專門處理超跑的托運業者協助，技術人員先將超跑一一開上托運車後再將超跑載至安置地點。

專案小組也開玩笑地說，這台車要價驚人，連碰都不敢碰，一不小心撞到恐怕要做一輩子志工！McLAREN SENNA當初是McLaren為了致敬F1傳奇賽車手Senna推出，國內包括藝人林志穎、周杰倫等都有一台。

【更多新聞】

►全台10輛周杰倫也愛！百億總裁13名車被扣...7千萬麥拉倫恐法拍

