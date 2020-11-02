見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

▲男子假好心帶身心障礙女進電梯，竟壁咚她摸胸摸臀。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

領有身心障礙手冊的女子小雲（化名）在南投搭公車下車要去參加聚會，陳姓男子竟假好心帶她走，背行搭電梯後竟「壁咚」摸胸摸臀，小雲直到電梯開門才趕快逃離。台中高分院審結，認為原審妥適，依強制猥褻罪判陳男1年8月。全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓男子從小就有注意力不足、過動傾向。2019年3月某日近8時許，他在南投縣草屯鎮惠德宮外，撞見領有身心障礙手冊的小雲剛好從公車下車，看似不良於行。

陳男上前假借要協助小雲行走到她的目的地草屯鎮公有市場，有時牽手，有時背行，兩人抵達目的地後搭電梯要到5樓的南投縣心理衛生協會。陳男竟趁電梯內只剩他們2人時，直接推擠小雲「壁咚」後，用手摸胸摸臀。小雲嚇到花容失色，最後趁電梯開門時趕緊逃離現場，協會人員得知後立刻協助報警。

陳男坦認犯行，南投地院法官認為陳男明知小雲肢體殘障，對話就知道有精神障礙，竟仍違反其意願摸胸臀，觸犯加重強制猥褻罪。另發現，陳男從小有發展遲緩、注意力不足、過動傾向，也領有身心障礙手冊。經鑑定發現他在行為時雖有相當辨識能力，然其辨識行為違法或依其辨識而行為能力，有顯著降低，依法減輕其刑，最後依強制猥褻罪判1年8月。

經上訴台中高分院，日前審結仍維持1年8月原判。

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