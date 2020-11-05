百億總裁莊周文落網　集團：待司法證清白後...繼續為台灣努力

▲「百億總裁」莊周文關心台灣運動發展，支持女壘聯賽。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

身價號稱百億的新力旺國際控股集團總裁莊周文疑涉及洗錢，4日晚間被警方在彰化逮捕，莊的集團發佈新聞稿嚴正澄清，在國外經營事業有成，響應政府回饋台灣政策，返台投資多項事業，一切依法投資，每年投入上億元公益活動，斷無可能自斷羽翼、從事不法勾當，期能透過司法證明清白，待事件落幕後，仍會繼續為台灣這塊土地努力、奮鬥。

刑事局中部打擊中心表示，今年1月在台中市華美西街查獲網路賭博水房，查扣大量手機、U盾、銀聯卡等洗錢工具，經循線追查發現幕後金主為一家控股集團總裁莊周文，8月發動搜索，莊嫌逃逸，昨晚循線在彰化市逮捕。

莊周文集團為此發表嚴正聲明：

一，總裁莊周文是一位正派企業家，於柬埔寨、馬來西亞、非洲等地從事房地產、金融投資，成果豐碩，也獲得當地政府肯定，榮獲丹斯里、國家勛爵等榮譽頭銜；事業有成後又呼應政府回饋台灣政策，返台投資多項事業，跨足旅遊、餐飲、建設、運動等領域，一切均依法投資。因此，斷無可能自斷羽翼、從事不法勾當。

二、莊總裁事業有成之餘，不忘回饋社會，心心念念要回饋台灣、這塊孕育他成長的土地，因此，不僅成立新旺獅子會，從事各種公益活動，在疫情方興之時，大力投資餐飲業，挽救了許多可能面臨失業者，也支撐了許多家庭生計得以維繫。此外，莊總裁更大力推動企業女壘聯賽，希望透過參與國際運動賽事，提升台灣在國際間的能見度，其一片愛國愛鄉土之心，絕無可能從事傷害社會和諧、或損及名譽的不法情事。

三、新力旺國際控股集團於國內所投資的事業，均為穩健、合法公司，莊總裁本人亦十分尊重所投資事業，從未干預其內部運作，希望外界不要多做揣測，或亂放流言，若有人想透過耳語從中牟利，損及企業形象，本集團保留法律追訴權。

四、對於報載指涉之事，外界勿妄下定論，集團期能透過司法途徑來證明自身清白，待事件落幕後，仍會繼續為台灣這塊土地努力、奮鬥。

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