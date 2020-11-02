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獨／合辦「亞太影展」借款反目　策展人PO「我直接打你」下場曝

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▲▼「福爾摩沙國際電影節」洪馬克與「台灣未來影像發展協會」林瑋倫遭控沒有主辦權。（圖／翻攝自福爾摩沙國際電影節臉書）

▲策展人林瑋倫（左）與洪馬克合辦2018亞太影展，竟因借款糾紛反目成仇。（圖／翻攝自福爾摩沙國際電影節臉書）

記者李忠憲／台中報導

知名策展人林瑋倫、洪馬克2018年合辦「第58屆亞太影展」，缺失、鬧雙包風波不斷，2人除有借貸糾紛互告民事外，林更在自己臉書粉專或私訊大罵洪「以後我看到你時沒下跪，我直接打你」，遭洪提告恐嚇、公然侮辱。台中地院審結認為，林恐嚇事證明確，判拘役50日，易科罰金5萬元；公然侮辱部分屬評論判無罪。全案可上訴。

判決書指出，知名策展人林瑋倫與洪馬克2018年策畫舉辦「第58屆亞太影展」，洪擔任影展執行長，林則為副主席。同年5月31日，洪為了辦理影展向林借款500萬元，之後林卻因為該筆借款還款事宜，跟洪產生糾紛，雙方有民事官司。

▲▼林瑋倫創設的未來電影日臉書粉專，仍留有對洪馬克批評PO文。（圖／翻攝臉書粉專）

▲▼林瑋倫創設的未來電影日臉書粉專，仍留有對洪馬克批評PO文。（圖／翻攝臉書粉專）

▲▼林瑋倫創設的未來電影日臉書粉專，仍留有對洪馬克批評PO文。（圖／翻攝臉書粉專）

林男在自己創設的臉書粉專「未來電影日」接連PO文，怒罵洪「詐騙集團」、「洪馬克式詐騙」、「優秀的詐騙高手」、「最優秀的詐騙份子」等。11月25日深夜，人在日本的林瑋倫，透過臉書通訊軟體傳訊給洪，其中提到「以後我看到你時沒下跪，我直接打你」，遭洪到台中地檢署按鈴控告恐嚇、公然侮辱。

林瑋倫當然否認恐嚇，他辯稱，這句話應連整篇文字一起看，洪先有詐騙事實，欠他和其他人1500萬元至今未還。他很生氣，打人這件事情只是氣話，根本做不了什麼事，不認為這樣說他會害怕等。

其辯護律師也說，洪馬克要辦亞太影展向林瑋倫表示需要資金，林透過日本友人調度500 萬元借款，真意是著重在借據約定2018 年9 月1 日前全額還款完畢。林借這麼多、這麼久的錢給洪都沒還，沒得到良好回應，才會留下這些氣話，目的是希望他能還錢，主觀上並無恐嚇之意。另也表示，發送內容地點都在日本、新加坡等地，不在中華民國領域內，不得適用我國刑法處罰等。

洪男則說，他跟林男認識多年，在很多影展相關活動有交流，林也曾跟他參與2部影片拍攝作業。林傳這些訊息前，就曾在很多公共場合或兩人相處時，會推擠他或拍打他的頭，情緒一來就會有很大肢體動作。他表明要他跪下來、要打他，造成他非常大的恐懼，那段時間很多場合都不敢出席。

台中地院法官認為，林男發送訊息地點雖在國外，但洪男是在國內接收到這些內容，犯罪結果地是在國內，當然具有審判權。

法官審理後認為，林男跟洪男因辦亞太影展衍生借款糾紛，竟放任自身情緒恐嚇洪男，事證明確，顯示在情緒管理及自我克制能力有所不足。林男犯後仍否認犯行，未與洪男和解賠償，未見悔意，依恐嚇危害安全罪判拘役50日，易科罰金5萬元。另公然侮辱部分，內容都在談論借款事件，應屬評論而非空言，判他無罪。

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