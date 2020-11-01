網路偷賣二級保育動物「豬鼻龜」　台中水族工作室老闆判罰18萬

▲「豬鼻龜」因為龜身豬鼻模樣可愛，曾成為小朋友飼養動物的最愛。圖非當事龜。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李忠憲／台中報導

經營水族工作室的林姓男子，今年4月在臉書粉專PO販售文，其中竟包含自己飼養多年，屬第二級保育類野生動物的象鼻龜照片，警方到場查緝並將他依法送辦，但未扣到該隻豬鼻龜。台中地院審結，依非法展示保育類野生動物最判他6月，可易科罰金18萬，並宣告沒收。

據了解，豬鼻龜是唯一完全水棲的淡水龜類，從陸生動物退化為水生動物，2004年首次登上世界自然基金會公布十大瀕危物種的前十名。由於牠是龜身豬鼻，模樣俏皮可愛，一度是小朋友爭相飼養的寵物。

行政院農委會為了跟隨國際保育腳步，2017年3月29日公告修正《保育類野生動物名錄》，將包含豬鼻龜等197種野外兩爬野生動物公告為保育類野生動物，同年5月1日開始生效，並開放在同5月底前登記完畢，避免已飼養民眾成為非法持有。

▲網友在粉專詢問豬鼻龜價格，林男立刻回覆。（圖／翻攝臉書粉專）

在外埔區經營一家水族工作室的林姓男子，2013年自己飼養二級保育類野生動物「豬鼻龜」1隻。今年4月8日，林男在自己創的工作室臉書粉專PO文有動物要販售，並附上照片，其中就有豬鼻龜。有網友留言詢問價格，林男還回覆「豬12公分左右7600」。

保七總隊第五大隊接獲民眾檢舉後，6月11日前往稽查，雖未扣得該隻豬鼻龜，仍依違反野生動物保育法將林男送辦。林男雖坦認犯行，但辯稱該隻豬鼻龜已死亡丟棄，起訴後，台中地院剛審理就啟動認罪協商程序。

法官認為，林男5年內曾因酒駕判刑2月，構成累犯，考量酒駕案已易科罰金執行完畢，雖又故意觸犯野保法非法展示保育類野生動物罪，但兩罪性質不同。野保法最低本刑6月以上，認為諭知6個月徒刑就可收到懲罰效果，不另外加重其刑，最後判他6月徒刑，可易科罰金18萬元。另外，林男雖稱該隻豬鼻龜已死亡、丟棄，為確保牠不會再遭林男用來販售，宣告沒收，若無法沒收將追徵其價額。全案可上訴。

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