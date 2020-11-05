全台10輛周杰倫也愛！百億總裁13名車被扣...7千萬麥拉倫恐法拍

記者游瓊華／台中報導

新力旺國際控股集團總裁莊周文疑似為洗錢組織幕後金主，傳出在彰化落網。專案小組搜出13台跑車，當中赫見價值7000萬元的麥拉倫McLAREN SENNA。超跑達人小晨透露，這台車全球限量500台，全台灣約10台，但現在價格恐破億元！聽到McLAREN SENNA遭扣消息，小晨也忍不住喊「心痛啊！」

專案小組共搜出法拉利、賓利、麥拉倫、藍寶堅尼、勞斯萊斯等13台車，部分屬於集團成員所有。

▲涉洗錢「百億總裁」被逮，全台僅10台7000萬麥拉倫也遭扣。（圖／記者白珈陽攝）



▲專案小組共搜出法拉利、賓利、麥拉倫、藍寶堅尼、勞斯萊斯等13台車。（圖／民眾提供）

小晨表示，McLAREN SENNA在2018年發表，台灣約莫在2019年底才開始交車，購買門檻高，車主須先跟總代理買三台全新的麥拉倫，擁有資格後再抽籤，當時一台車基本款約6000萬元起跳，預估這台車現在市價約1億元。McLAREN SENNA接下來恐面臨法拍，小晨也認為，總代理可能會競標把車子買下。

McLAREN SENNA當初是McLaren為了致敬F1傳奇賽車手Senna推出，國內包括藝人林志穎、周杰倫等都有一台。

【相關新聞】

►獨／扣百億總裁13輛天價名車！撞到「正牌秒變義警」 專家出手解危



►百億總裁「奢豪級」逃亡！貼身司機隨行 上百筆不動產、9億存款遭扣

►百億總裁莊周文落網 集團：待司法證清白後...繼續為台灣努力

▲林志穎也有一台McLaren Senna，曾被媒體拍到開6000萬超跑買零食。（圖／鏡週刊提供）