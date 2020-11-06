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川普還有最後殺手鐧！拜登就算當選也可能「當不了總統」

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記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選僅剩5個州的開票結果尚未出爐，根據《福斯新聞網》估計，目前拜登暫時以264票領先川普的214票，也就是說拜登只需要再拿到6票，便能到達270票的當選門檻，成為下一位入主白宮的主人。不過根據《俄羅斯通訊社》報導，渴望連任的川普如果輸了選戰，可能會透過向美國聯邦最高法院上訴翻轉局面。該法院共有3名由川普任命的大法官，所以對其十分有利。

▲▼2020美國總統大選,川普。（圖／路透）

▲俄媒分析，川普還有一個方法能贏得選戰。（圖／路透）

拜登目前持續領先川普，眼看連任之路就快要被阻斷，急得直跳腳的川普稍早緊急於白宮發表演說，要求立即停止清點那些「姍姍來遲」的選票，且稱有人試圖「偷走他的選票」。事實上，假如真的連任失敗，川普陣營應該不會這麼簡單就將白宮之位拱手讓人。

▲▼川普，拜登，2020美國大選。（圖／路透社）

▲拜登目前暫時領先川普。（圖／路透社）

《俄羅斯衛星通訊社》分析，假如拜登真的成功當選，川普陣營有可能會向美國聯邦最高法院提出訴訟，目前最高法院內有3名大法官是由川普任命的，包含尼爾·戈蘇奇（Neil Gorsuch）與布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh），以及前陣子剛上任的艾米·巴瑞特（Amy Barrett），大大增加川普勝選的可能性。

川普其實並非首位提出選舉訴訟案的總統，早在2000年代表民主黨出馬參選的艾爾·高爾（Al Gore）就曾經因對手小布希贏得佛州的25張選舉人票，提出訴訟並要求重新計票。由於佛州法院批准了高爾的要求，因此小布希向聯邦最高法院提出訴訟，當時該法院內有5名保守派大法官保住小布希，州法院的裁定才得以被撤回，也讓小布希贏得當年的選戰。

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