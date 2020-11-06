川普指控選舉舞弊　助長極右派「匿名者Q」散布陰謀論

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約5日專電

美國總統大選結果難產，目前落後的總統川普指控民主黨選舉舞弊，挺川普的極右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）也在網路散布相關謠言，為選後社會動盪埋下伏筆。

「匿名者Q」聲稱川普正在對抗崇拜撒旦、從事兒童性販運的戀童癖邪教團體，眾多好萊塢明星、民主黨政治人物都是這個團體的成員。聯邦調查局（FBI）曾將「匿名者Q」視為國內恐怖主義威脅，川普在選戰過程中拒絕譴責「匿名者Q」。

美國「大西洋月刊」（The Atlantic）報導形容，「匿名者Q」世界觀是堅決反媒體、反科學、反民主，與自稱的愛國精神無關。

「匿名者Q」堅信民主黨菁英玩弄體制，前副總統拜登（Joe Biden）如在大選中擊敗川普，將帶來更多醜聞證據。今年美國總統選情緊繃，多州持續計票之際結果難產，時間拖愈長，陰謀論愈五花八門。

在「匿名者Q」支持者出沒的網路論壇，有人在選前預言拜登慘敗，與川普作對的「深層政府」（deep state）將讓網路斷線10天，以利封鎖消息、對選舉結果動手腳。

由於大選日投票的共和黨支持者居多，3日晚間開票之初，川普在選情激烈的威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞等州票數大幅領先。隨著較慢採計的通訊選票陸續開出，拜登票數後來居上，收復民主黨4年前丟掉的密西根與威州，在賓州落後差距也在縮小。

川普4日凌晨在白宮質疑民主黨作票，並在推特（Twitter）發文寫道，關鍵州「意外出現」大量選票獲採計，他原本遙遙領先的差距一個接一個消失，「非常奇怪」。

「匿名者Q」支持者幾乎都認定拜登企圖非法「偷走」選舉，多位知名右派人物也在推特轉發相關文章，包括川普本人與長子小唐納（Donald Trump Jr.）。川普在白宮指控民主黨選舉舞弊，「匿名者Q」支持者氣勢為之一振。

「外交政策」雜誌（Foreign Policy）報導，在Gab、8kun等極右派社群平台上，「匿名者Q」支持者熱烈討論密西根州「神奇」出現大批投給拜登的選票、亞利桑那州川普支持者疑因使用麥克筆導致選票作廢等話題。

Gab執行長托巴（Andrew Torba）向超過40萬追隨者分享大量未經證實或完全不實的選舉舞弊指控，並斷言「政變正在醞釀中」。

川普陣營在密西根、賓州、喬治亞等州興訟要求暫停計票後，紐約、芝加哥、費城等地有民眾4日走上街頭，要求採計所有選票，過程大致平和。在亞利桑那州鳳凰城，上百名川普支持者聚集在計票處外，部分人士攜帶槍械。

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