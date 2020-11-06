汽油桶起火竟「提水滅火」！差點燒了別人家　網怒：太沒常識了

記者黃宥寧／綜合報導

想必大家國中一定在物理或是化學課就有上過，假如引燃的物質是油類，提水施救將會造成更大的火勢。一位網友於臉書《爆怨2公社》發文表示，他家門前正在實施自來水工程，施工過程貨車上的汽油桶竟冒起小火來，起火後工程人員將汽油桶提到馬路上，接著開始提水救火，差點將他家給燒了，網友看見此舉紛紛搖頭。

▼網友PO文表示11月2日在他家門前有自來水工程實施，竟差點將他家給燒了 。（圖／翻攝爆怨2公社）

網友表示，11月2日於嘉義縣溪口鄉157縣道正在自來水工程施工，由於汽油桶起火點是在貨車上，起火後工程人員竟把汽油桶提到馬路上，接著開始「提水救火」，完全沒有使用滅火器，差點將他家給燒掉。

網友陳先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，當天他不在家，是爸爸媽媽在家，他返家聽見爸媽說前幾天家裡差點被燒掉，緊張到趕緊調閱監視器，沒想到竟看到令人極度傻眼畫面，更表示工程人員公安知識嚴重不足，著火後第一時間未使用滅火器，整個工地更沒有擺放滅火器，差點危害鄰近住家，更可能造成重大火災。

此文一PO網友也在下面紛紛搖頭討論，「太沒常識了吧」、「汽油起火然後提水救火，這個厲害了這個。」、「不能提水救火啊！這些人沒有受過消防訓練嗎？」

▼提水救起火的汽油桶，令網友紛紛搖頭。（圖／翻攝《爆怨2公社》）

其實道理很簡單，油的密度比水的密度小，許多人遇到火災第一個想法就是會拿水去灌撒，但是當水碰到高溫的油，就會瞬間沸騰。時常煮飯鐵定會有經驗，當熱油翻炒料理時，只要一點點水跑到熱油鍋裡，立刻有感覺沸騰；假如遇上油類燃燒，千萬不要潑水灌救，因為就會跟影片中那樣般嚴重燃燒。

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