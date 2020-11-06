搭高鐵怕沒位坐！婦人「自備板凳」爽坐走道上...下場曝光

▲婦人自備小板凳休息。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

搭乘大眾交通運輸工具時，難免會有人很多、沒位子坐的時候，不過如果民眾自備「小板凳」，在車上稍作休息是可以的嗎？一名網友先前搭乘高鐵時，發現有個婦人因為沒有位子坐，因此便拿出了自己的小板凳放在走道上，舒適的坐了下來。照片曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在「新．路上觀察學院」上PO出一張照片，從畫面中可以發現，有個婦人眼看「高鐵自由座」已經沒有其他空位了，便拿出自備的小板凳並置於走道，接著就是安穩的坐著休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以正常的情況來說，多數民眾搭乘自由座列車時，若沒有空位，通常都會「站」在車廂內，以不擋住他人通行為原則；反觀這名婦人，她不僅坐了下來，還卡在走道中間，不免影響到其他乘客。

▲台灣高鐵。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「台鐵的話不可以，高鐵不知道有沒有罰則」、「雖然感覺不雅，但倒是不至於會讓我想去批評就是了」、「左側民眾覺得貼太近XD」、「沒看過（台鐵）列車長舉發過，只看過說借過的」、「沒道理台鐵會罰錢，高鐵不會吧」。

經《ETtoday新聞雲》記者致電詢問後，高鐵客服人員表示，遇到這種情形時，列車長通常會先柔性勸導，但是，目前並沒有相關法規可以懲處；若旅客屢勸不聽，「會請鐵路警察來溝通協調，後續部分只有警察單位才有執法權力，高鐵列車長、服勤人員都沒有法規可以進行懲處。」

此外，據了解，「大眾捷運法」第50條及「鐵路法」第71條都指出，若搭乘捷運或台鐵的乘客「滯留於車站出入口、驗票閘門、售票機、電扶梯或其他通道，致妨礙旅客通行或使用，不聽勸離」，則將處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。