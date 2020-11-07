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台鐵斷軌案新懲處「越高層責任越重」　林佳龍：不會推給基層

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▲▼台鐵強化鋼軌安全。（圖／台鐵提供）

▲台鐵斷軌案內部調查報告出爐，林佳龍強調重啟懲處，不會把責任推給基層。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵近期2起斷軌案事件，台鐵依據交通部指示，日前完成內部調查後陳報交通部，後續將根據新的檢討報告再重啟懲處。交通部長林佳龍今（7）日受訪時強調，懲處不會把責任推給基層，越高層責任越重。

林佳龍今早出席2020台灣自行車節-騎遇福爾摩莎Formosa 900」啟程儀式，受訪時被問及台鐵斷軌案懲處進度表示，由台鐵局跟鐵道局提出的內部檢討報告已經完成，包含4項疏失、6項改善措施，會來加速提升軌道運輸安全，另一方面運安會也同步進行調查，會根據新的調查報告重新檢視先前懲處。

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▲▼林佳龍出席台灣自行車節主軸活動。（圖／觀光局提供）

▲林佳龍出席台灣自行車節主軸活動。（圖／觀光局提供）

由於先前懲處名單懲處基層引發爭議，林佳龍表示，台鐵同仁主動發現問題，這是有功的部分，會來嘉獎，但涉及通報、紀錄、沒在規定時間內去檢修、換軌，這部分的疏失也會有懲處，但不會把責任推給基層，越高層責任越重。林也說，先前台鐵局長張政源有說他要負最大責任，但現在是請他先把事情處理好，有疏失部分一定會進行究責。

林佳龍說，檢討是為了改善並提升台鐵行車安全，斷軌事件後台鐵也展開全國軌道檢查，特別是四萬處鋼軌的連結點跟焊接點，另也成立台鐵軌道安全督導小組，7個工務段由交通部3位次長去做全面體檢，確保近期內鋼軌沒有任何可能問題。交通部對於台鐵軌道安全改善項目會全力支持，包含修改斷軌處置SOP、加強巡檢，也會提升採購，讓軌道巡檢車、精密檢測儀盡快到位。

▲▼台鐵強化鋼軌安全。（圖／台鐵提供）

▲林佳龍表示，不怕斷軌，但就怕沒有依照SOP來處理。（圖／台鐵提供）

有媒體問及，台鐵先前做的總體檢報告，裡面稱有6項已經改善，其中包含軌道安全部分，但卻接連發生2起斷軌事件。林佳龍回應，台鐵過去5年有14次斷軌，但不怕斷軌，就怕沒有依照SOP來處理，火車頻繁經過，鋼軌有年限也是個耗材，主要就是要去檢視SOP，把規定做得更好，執行面巡查也要落實，包含通報紀錄改善所有措施。

林佳龍說，只要一個環節沒有落實就會成為破口，例如司機主動通報，但不是直接回報給調度員，而是給車站站務員，主動通報這部分要肯定，可是通報對象跟內容有錯誤的話，也要做檢討跟改善。

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