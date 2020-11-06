新北市爭環狀線　柯文哲嗆：新北捷運虧得一蹋糊塗

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市、新北市近來為了捷運環狀線的經營全數度槓上，雙方都喊話交通部出面協調。對此，台北市長柯文哲6日備詢時表示，新北市在想的是3年一到北市捷運局的人、設備全部留下給他們接，「我人全部撤回來他怎麼接？」柯還說，新北市的捷運一定虧得一蹋糊塗，「新北若把環狀線收回，就是10年把資本額全部賠光」。

捷運新北環狀線今年1月正式通車，根據合約，通車後3年要委託北捷公司代為經營。但日前有新北市議員嫌北捷公司經營不用心，乘車人數遠低於預定目標，要求提前解約。新北市長侯友宜也不斷放話，指新北環狀線3年一到一定要收回去，導致雙北間為了環狀線經營權再起紛爭。

江志銘說，既然新北市政府覺得有本事經營，要提前解約，北捷公司就盡快把新北環狀線還給新北市政府。但捷運局認為，未來北環段、東環段改好後，整個環狀線只能有一個經營主體，未來環狀線絕大部分路線都在北市，必須要由北捷公司經營。

江志銘表示，新北環狀線是新北市政府財產，3年後若不再續約委託北捷經營，就需還給新北市政府，北環段、南環段以及東環段全部通車後，至少是10年後，新北環狀線先讓新北市政府經營看看，有什麼不好？

江志銘指出，新北市獨資的新北捷運公司資本額是30億，光是淡水輕軌加上環狀線，今年預估就要虧損7億元，4年之後可能就已經賠光所有資本，能不能撐到10年以後整個環狀線通車都是問題。

▲新北捷運環狀線列車。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲答詢時還提醒江志銘，漏算了安坑線跟三鶯線，議員寫的數字都對，如果再加上兩條輕軌進去，「以前午就說淡海輕軌會賠到不省人事，他們不信，一定虧的啦」；柯表示，其實捷運還是要算自償性，不可以打高空。

因為我們的環狀線，台北市還要再投資2300億，而且這套環狀線上面也不可能2套機電系統，最後方法是這樣，請交通部出來協調，北北基的捷運路網做的分配，原則上是每一條路線一家捷運公司，要怎麼分配大家可以討論，「但是對台北市來講，我們要把環狀線交給新北市經營，這個我做台北市長我不敢承擔這個責任」。

捷運工程局長張澤雄補充，依照《大眾捷運法》規定，擁有產權不代表有經營權，要請交通部出來協調。柯文哲表示，這也不是大家互相講狠話，3年一到我如果把中環線所有員工撤回，然後留一個空殼交給新北市，他怎麼接？他在想的是我們的人、設備全部留下給他們接，「我人全部撤回來他怎麼接？」

柯文哲表示，軌道局底下分3個局，高鐵局、台鐵局跟捷運局，還有一個總捷運公司，但是有一點要講清楚，總捷運公司有採購項目，但財務要分開算，「現在叫我接新北市的捷運，我一定拒絕，這明明會虧得一蹋糊塗我為什麼要接？」柯還說，新北若把環狀線收回，就是10年把資本額全部賠光。