男子趴引擎逼換錢…敲窗仰天長嘯：我求求你啦　小黃運將超錯愕

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名小黃運將，日前載客人前往高鐵站，沒想到半路殺出一位「換錢哥」，趴引擎蓋上強迫司機與他換錢，女乘客覺得害怕，要求司機不要開門不給換，並直接打電話報警，請警察到現場處理。



▲男子情緒不穩的趴在小黃引擎蓋上，要求司機與他換錢。（圖／讀者提供）



「換錢哥」說，因急需換錢繳停車費才尋求路人協助，他向警方哭吼道，「…我證件都給你，你要怎樣，我都警察局我都去，但是我現在就是要換錢，我趕著要…我明天要工作，我現在要去超市買東西」、「我要你幫我」，警方不斷安撫男子，男子又拿起電話和友人說「我跟警察講他們都不想幫我」，警方再按耐「我們才剛見到你」，男子抱怨「都是因為剛才計程車打電話報警…」、「我又沒有做什麼壞事」、「都沒有人相信我」。

▲警方花了將近10分鐘的時間安撫男子，並帶他去超市買東西和超商換錢。（圖／記者陳凱力翻攝）

男子呼吸急促、氣極欲泣，看得出情緒瀕臨失控邊緣的樣子，員警不斷對他說，「你看，我們又沒有對你怎樣，我們是來幫你的」、「你看你又沒有做什麼壞事，所以你幹嘛擔心」，並且再三強調「我們是來幫你的」，男子在警方的不斷安撫下終於慢慢冷靜，說出自己「只是想換5張100元」，因為高鐵附近完全沒有店家，又趕時間，怕超市關門，來不及買東西，明天早上開天窗，無法工作…

警方不斷向男子保證「不用擔心，有我們在，你不用擔心」、「我們在你就安全了」，並且向男子電話中的女性友人說明情況，男子最後也在警方的陪同下前往超商換錢，才結束這一場換錢崩潰行動…

司機回想起當時的情況說，男子趴在車上不斷大喊大叫，讓女乘客非常害怕，因此要求不要開窗、不要接觸他，並打電話向110求救，之後趁著他轉移攔別台車時趕快離開，目前司機也未對男子提出告訴。

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