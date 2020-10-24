　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮有機蔬菜組合箱打入東森農場　王令麟：不用出門也能品嚐人間美味

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲東森集團總裁王令麟也親臨現場，用實際行動力支持優質農產品，希望與有機小農們站在一起。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

東森集團總裁王令麟（左二）親臨現場，用實際行動力支持優質農產品，希望與有機小農們站在一起。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年受新冠肺炎疫情影響，民眾防疫期間減少外食，增加在家開伙之情況。花蓮縣政府把握此次「宅經濟」興起，降低消費者外出購物採買不便，輔導本縣壽豐鄉農會與「東森購物-東森農場」合作，23日於東森購物LIVE直播，花蓮縣長徐榛蔚也親自蒞臨LIVE直播現場與壽豐有機農友李家豐，一同推廣最HOT的花蓮有機農產品。

東森集團總裁王令麟也親臨現場，他提到，東森購物推出東森農場這個品牌就是希望與有機小農們站在一起，用實際行動力支持優質農產，把最新鮮的有機農產從產地直送宅配到府，讓消費者不用出門也能品嚐到人間美味，未來也會持續尋找更多優質農產品讓民眾輕鬆購買、安心享用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣壽豐鄉位於花東縱谷入口北端，有機農產品生長期間的灌溉水源、田間種植土壤皆取自潔淨無污染的自然環境，加上經過嚴格認證的有機農友們用心呵護栽培管理，壽豐鄉農會用最嚴謹的態度作好食安把關責任，大力推介品質掛保證的「花蓮有機農產」。以有機農法種植，蔬果成長過程中不使用除草劑藥劑去除田間雜草，不使用化學肥料加速蔬果成長，不用化學藥劑防治病蟲害，要將最優質的有機蔬果呈獻給消費大眾。

▲東森集團總裁王令麟也親臨現場，用實際行動力支持優質農產品，希望與有機小農們站在一起。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚親自上LIVE直播現場化身產品代言人。

「送健康給大家！」徐榛蔚提到，壽豐鄉農會結合有機小農推動有機蔬菜組合箱已經行之有年，有很多企業家、養身人士都會長期訂購，今年受新冠肺炎疫情影響，民眾飲食習慣已逐漸改變，更加重視且追求飲食健康、安全，這次跟東森農場合作就是希望將花蓮有機蔬菜組合箱推廣給更多追求飲食安全的民眾。

▲東森集團總裁王令麟也親臨現場，用實際行動力支持優質農產品，希望與有機小農們站在一起。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮壽豐鄉農會有機小農有機蔬菜組合箱已經行之有年，有很多企業家、養身人士都會長期訂購。

「有機蔬菜首選花蓮！」徐縣長接著說，花蓮縣政府也一直努力朝著有機首都邁進，在花蓮有機認證土地面積占全台有機認證土地面積的四分之一，位居全台之冠，2595公頃的農業用地更獲得《有機農業促進法》的認證，另外還有405公頃的農業用地屬於生態農業，這些都是花蓮縣努力發展有機農業的成果。

值得一提的是，

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
小琉球民宿每晚280元！他下訂成功「價格漲6倍」　業者出面喊
18號颱「莫拉菲」最快明生成！恐和東北風夾擊　這天對台甩雨彈
畫面曝！台中15歲少女「裹棉被」躺床上…男網友屋外抽菸被逮
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東牡丹原民祖靈圖騰「被穿裙子」　正反戰翻...公所：廣徵族人意見

台大癌醫中心改台大分院！院長：架構不變、與郭董關係也不變

摩斯漢堡點「什麼堡」才內行？網一面倒推爆它：其他店沒有

18號颱「莫拉菲」最快明生成！恐和東北風夾擊⋯周三對台甩雨彈

地表最美「微笑列車」抵花蓮　EMU900通勤電聯車明年初投入營運

小籠包vs湯包！他挺「皮Q肉飽滿」才是正宗　老饕1關鍵分出差異

花蓮有機蔬菜組合箱打入東森農場　王令麟：不用出門也能品嚐人間美味

放火JKF「過夜」青青　律師點出「1疑點」：這習慣很特別

高雄2大商圈聯手熊貓大軍！開拓新客源與新戰場　搶攻「宅經濟」

大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦新書發表會　再推2部寺廟專書

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

屏東牡丹原民祖靈圖騰「被穿裙子」　正反戰翻...公所：廣徵族人意見

台大癌醫中心改台大分院！院長：架構不變、與郭董關係也不變

摩斯漢堡點「什麼堡」才內行？網一面倒推爆它：其他店沒有

18號颱「莫拉菲」最快明生成！恐和東北風夾擊⋯周三對台甩雨彈

地表最美「微笑列車」抵花蓮　EMU900通勤電聯車明年初投入營運

小籠包vs湯包！他挺「皮Q肉飽滿」才是正宗　老饕1關鍵分出差異

花蓮有機蔬菜組合箱打入東森農場　王令麟：不用出門也能品嚐人間美味

放火JKF「過夜」青青　律師點出「1疑點」：這習慣很特別

高雄2大商圈聯手熊貓大軍！開拓新客源與新戰場　搶攻「宅經濟」

大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦新書發表會　再推2部寺廟專書

為浪浪發聲「想要專屬項圈」！她們飆唱毛孩小願望...網淚推爆

查獲近2萬包私菸！新北樹林民宅成私菸工廠　現場6工人慘了

宜蘭秘境情人灣美翻　本土劇3女星走秀「飯不敢多吃」

豆花妹抓包男友劈腿「對象竟是學妹」　第三者公然挑釁怒提分手

中職／詹子賢適時一擊追回1分　兄弟8局上2比3獅

想要愛情長跑　從交往一開始就該養成的4個小習慣：學會「放大想念」

中職／萬眾矚目獅象爭冠　吸引7千球迷觀賽

費鴻泰要求增加移工入境檢疫床位　解決居家長照缺工問題

浪漫倒數！基隆正濱漁港彩繪屋光雕倒影美翻　25日晚間最後一場

烏鴉喜鵲在吵架！「針鼴寶寶」從樹上滑落　幸運逃過被吃掉命運

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

「在美國訂三媽臭臭鍋」一餐4300元　餐點曝光

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

吃土男爽買12 Pro！黑歷史超狂

你腦袋裝屎！老鳥司機巴頭配送員

急凍變天台北探16°C　莫拉菲將誕生

全聯神級甜點再進化！網見價格暴動

不禮貌鄉民團開戰南投警父子！粉專被消失

iPhone 12＆12Pro怎麼選？他曝3點核心差異

健身房業務「拉83歲奶奶入會」網全怒了

孩國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆

更多熱門

相關新聞

《甘味》男星涉毒直播理光頭　入監前喊：大家再見

《甘味》男星涉毒直播理光頭　入監前喊：大家再見

曾演出《甘味人生》等的本土劇，並以《當愛來的時候》入圍金馬獎的男星高盟傑，涉及多件吸毒案件，被地院裁定5件合併執行1年1個月徒刑，高因為淡出演藝圈且經濟不寬裕，無法把全部刑期易科罰金，日前他在直播中理了個光頭後，21日邊直播走進新北地檢署「要進去報到了，大家再見！」認命蹲半年的監獄刑期。

民進黨台南市黨部開直播

民進黨台南市黨部開直播

新手做外匯　專家教你三大要訣賺匯差

新手做外匯　專家教你三大要訣賺匯差

台幣直逼28.5彭淮南防線 如何卡位外匯投資？

台幣直逼28.5彭淮南防線 如何卡位外匯投資？

浪LIVE直播台灣第一　「市場才萌芽」10月業績創高

浪LIVE直播台灣第一　「市場才萌芽」10月業績創高

關鍵字：

壽豐有機蔬菜組合箱東森農場王令麟小農購物直播

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

JKF辣模青青再爆「只穿內衣待網美男友房間」！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

啦啦隊女神「被逼素顏上節目」！無P真面目現形

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面