花蓮有機蔬菜組合箱打入東森農場　王令麟：不用出門也能品嚐人間美味

▲東森集團總裁王令麟（左二）親臨現場，用實際行動力支持優質農產品，希望與有機小農們站在一起。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年受新冠肺炎疫情影響，民眾防疫期間減少外食，增加在家開伙之情況。花蓮縣政府把握此次「宅經濟」興起，降低消費者外出購物採買不便，輔導本縣壽豐鄉農會與「東森購物-東森農場」合作，23日於東森購物LIVE直播，花蓮縣長徐榛蔚也親自蒞臨LIVE直播現場與壽豐有機農友李家豐，一同推廣最HOT的花蓮有機農產品。

東森集團總裁王令麟也親臨現場，他提到，東森購物推出東森農場這個品牌就是希望與有機小農們站在一起，用實際行動力支持優質農產，把最新鮮的有機農產從產地直送宅配到府，讓消費者不用出門也能品嚐到人間美味，未來也會持續尋找更多優質農產品讓民眾輕鬆購買、安心享用。

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花蓮縣壽豐鄉位於花東縱谷入口北端，有機農產品生長期間的灌溉水源、田間種植土壤皆取自潔淨無污染的自然環境，加上經過嚴格認證的有機農友們用心呵護栽培管理，壽豐鄉農會用最嚴謹的態度作好食安把關責任，大力推介品質掛保證的「花蓮有機農產」。以有機農法種植，蔬果成長過程中不使用除草劑藥劑去除田間雜草，不使用化學肥料加速蔬果成長，不用化學藥劑防治病蟲害，要將最優質的有機蔬果呈獻給消費大眾。

▲花蓮縣長徐榛蔚親自上LIVE直播現場化身產品代言人。

「送健康給大家！」徐榛蔚提到，壽豐鄉農會結合有機小農推動有機蔬菜組合箱已經行之有年，有很多企業家、養身人士都會長期訂購，今年受新冠肺炎疫情影響，民眾飲食習慣已逐漸改變，更加重視且追求飲食健康、安全，這次跟東森農場合作就是希望將花蓮有機蔬菜組合箱推廣給更多追求飲食安全的民眾。

▲花蓮壽豐鄉農會有機小農有機蔬菜組合箱已經行之有年，有很多企業家、養身人士都會長期訂購。

「有機蔬菜首選花蓮！」徐縣長接著說，花蓮縣政府也一直努力朝著有機首都邁進，在花蓮有機認證土地面積占全台有機認證土地面積的四分之一，位居全台之冠，2595公頃的農業用地更獲得《有機農業促進法》的認證，另外還有405公頃的農業用地屬於生態農業，這些都是花蓮縣努力發展有機農業的成果。

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