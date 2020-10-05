　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森農場首度跨國開賣　直採直送限量契作日本麝香葡萄

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森農場首度跨國開賣日本山形縣綠寶石（圖／東森購物提供）

▲僅僅限量1,000組的「東森農場－日本山形縣東森契作麝香葡萄禮盒」，10/6起於東森購物網開放預訂，直採直送，新鮮來台。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

日本山形縣在江戸時代就是葡萄栽種地，當地擁有排水良好、土質不含多餘水份、日照充分等特色，所產出的麝香葡萄有著「美麗的綠寶石」之美稱，不僅果皮透薄剔透，更有獨特的淡雅清香及微微荔枝香氣。雖然受到疫情影響暫時無法出國，仍能嚐到「綠寶石」的鮮甜美味，東森農場首次跨國開賣，將於10/6起於東森購物網開放預購，僅限量千組，下單後直採直送來台，保證吃到的每一顆頂級又新鮮。

麝香葡萄園的果樹園主人今野喜代治表示，山形縣當地栽培許多的葡萄種類，包括有麝香、巨峰、比歐內（貓眼）和小無子葡萄，每種葡萄都有獨特口感和風味，其中有「綠寶石」之稱的麝香葡萄，特別受到日本當地和台灣人的喜愛。

東森農場首度跨國開賣日本山形縣綠寶石（圖／東森購物提供）

▲「麝香葡萄達人」今野喜代治親手栽種限量契作麝香葡萄。

今野喜代治說，「這次特別感謝東森購物，將符合東森嚴選品質的山形麝香葡萄帶給台灣的朋友，我們栽培的麝香葡萄特別使用魚粉製成的有機肥料栽種而成，溫室栽培非常美味，這是今年收成品質最優良的葡萄，從果樹摘下的那一刻，就以最快的速度完成篩選、包裝，讓麝香葡萄能保有最新鮮的狀態，消費者能在最佳賞味期收到。」

東森購物執行長郭恆志表示，東森農場本次精選來自日本山形縣成花農場的麝香葡萄，成花農場位於在奧羽山脈和出羽岡陵圍繞的山形盆地，照顧麝香葡萄園的主人今野喜代治，擁有多年栽種麝香葡萄的經驗，從種植、整形、修剪，每一個步驟都如同照顧小嬰兒般悉心照顧，並確認每房麝香葡萄長得是否漂亮健康，口感清脆，飽滿多汁，可連皮食用。

郭恆志提到，從每年7月開始到11月是日本葡萄的產季，東森農場嚴選來自山形縣屬於頂級品種，歷年在百貨公司周年慶或者雙11檔期，往往賣到3千多元，生意好的時候架上都沒貨了，也因為品質好、入果後有股特殊香氣，此次首度在東森購物網開賣，推出超優惠2,180元台日友好暖心價，喜愛麝香葡萄的消費者千萬不要錯過。

東森農場首度跨國開賣日本山形縣綠寶石（圖／東森購物提供）

▲透過東森購物網下單，即使現在沒辦法飛到產地，也能嚐到來自日本山形縣的美味麝香葡萄。

「東森農場－日本山形縣東森契作麝香葡萄禮盒」，僅限量1,000組，東森價2,180元，每盒2房，1房700g，10/6（二）起將於東森購物網開放預訂，直採直送，下單後，果農將以最快的速度完成篩選、包裝，讓麝香葡萄保有最頂級新鮮的狀態新鮮來台。預計將安排於10/20（二）出貨，建議收到後立即冷藏保存，最佳賞味期限是7天內，須盡速食用完畢。

東森集團總裁王令麟表示，東森購物長期支持優質農產，推出東森農場系列，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，讓消費者不用出門也能品嚐到人間美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找各地優質產品。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
租到房東死後就送房！不缺錢房東：房產太多要嘉惠年輕人
快訊／機車上國道引嚴重車禍！9車連環撞2警受傷
金曲車頭燈妹「背後超硬靠山是郭台銘」！超狂出道背景曝
台灣貴2倍！「陸產特斯拉價格」他傻眼：我們的稅到底多誇張
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森農場首度跨國開賣　直採直送限量契作日本麝香葡萄

本周口罩開賣有中衛！10/8限時加開5色　10/10再抽超限量國慶口罩

來自丹麥　享受前所未有的輕盈愜意睡感體驗！TEMPUR丹普床墊　美國太空總署NASA認證睡眠科技曝光

全台限量8萬個！「麥當勞X哆啦A夢」推療癒抱枕　記憶麵包、銅鑼燒超欠收

【廣編】得恩堂眼鏡「好視成雙」　加價999元多一副鏡片

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

魏如萱奪歌后「主持.表演都亮眼」！　「梁靜茹情歌＋林俊傑高音」一次聽夠

東森農場首度跨國開賣　直採直送限量契作日本麝香葡萄

本周口罩開賣有中衛！10/8限時加開5色　10/10再抽超限量國慶口罩

來自丹麥　享受前所未有的輕盈愜意睡感體驗！TEMPUR丹普床墊　美國太空總署NASA認證睡眠科技曝光

全台限量8萬個！「麥當勞X哆啦A夢」推療癒抱枕　記憶麵包、銅鑼燒超欠收

【廣編】得恩堂眼鏡「好視成雙」　加價999元多一副鏡片

秋意・濃／衣櫥換季超簡單3步驟　「吹風機」是好幫手

港務公司不想管南方澳跨港新建大橋　林佳龍：依規定歸港務公司管

快訊／甘肅貨車失控！　衝撞進農貿市場已釀「6死14傷」

墨西哥103歲人瑞嬤「患慢性肺疾」…入院僅10天　戰勝新冠肺炎

快訊／志願役士兵1.1萬人、留營率78%　國軍最新募兵數據曝光

勞動基金持續賺！　平均每位新制勞工帳戶可拿到3364元分紅

中國網友譏「台灣女國防武器」　高嘉瑜笑回：看唱歌能否感化共軍

LIVE／5天增3例！台灣新冠確診數達518人　指揮中心14時說明

清潔劑也沒用！她想用砂紙「磨浴室地磚」去汙　網阻止：會報銷

陽台「辦迷你烤肉趴」　警突敲門拍照…坦承很無奈！下場恐罰30萬

消費熱門新聞

「麥當勞X哆啦A夢」推療癒抱枕！

中衛口罩限時加開　10/10再抽國慶口罩

連假打卡GO茶裏王微醺特調免費喝

夜市大啖經典＋創新小吃　消費滿額還送解膩國民飲品

來自丹麥　享受前所未有的輕盈愜意睡感體驗

「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

網紅街訪遇爆乳女神傳秘技

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

為國人傳愛「全球罩送服務」不限金額　送達全球

假的！LINE群組分享訊息送「肯德基」

得恩堂「好視成雙」　加999元多一副鏡片

麥當勞買1送1又有了！漢堡王送免費「雞票」

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%

困IKEA電梯半小時出來沒人理

更多熱門

相關新聞

侯友宜化身購物專家　金山地瓜秒殺500組

侯友宜化身購物專家　金山地瓜秒殺500組

今年農漁產品因疫情影響、外銷受阻，新北市市長侯友宜為推廣在地時令新鮮農產，首次化身購物專家，成為第10位登上東森電視購物「東森農場」系列節目的地方首長，特別助攻金山青農辛苦栽種的「有機66號紅心地瓜」。

東森農場賣東石蚵　熱銷1,350台斤

東森農場賣東石蚵　熱銷1,350台斤

王令麟、柯文哲重磅出手　台北好茶火速秒殺

王令麟、柯文哲重磅出手　台北好茶火速秒殺

東森「嘉義優鮮」開館　吃東石蚵不用跑產地

東森「嘉義優鮮」開館　吃東石蚵不用跑產地

王令麟助攻黃偉哲　40分鐘熱銷千盒麻豆文旦

王令麟助攻黃偉哲　40分鐘熱銷千盒麻豆文旦

關鍵字：

東森農場王令麟小農麝香葡萄東森嚴選日本山形

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

睡醒「2顆大鈴鐺」塞臉前爸無奈

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面