東森農場首度跨國開賣　直採直送限量契作日本麝香葡萄

▲僅僅限量1,000組的「東森農場－日本山形縣東森契作麝香葡萄禮盒」，10/6起於東森購物網開放預訂，直採直送，新鮮來台。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

日本山形縣在江戸時代就是葡萄栽種地，當地擁有排水良好、土質不含多餘水份、日照充分等特色，所產出的麝香葡萄有著「美麗的綠寶石」之美稱，不僅果皮透薄剔透，更有獨特的淡雅清香及微微荔枝香氣。雖然受到疫情影響暫時無法出國，仍能嚐到「綠寶石」的鮮甜美味，東森農場首次跨國開賣，將於10/6起於東森購物網開放預購，僅限量千組，下單後直採直送來台，保證吃到的每一顆頂級又新鮮。

麝香葡萄園的果樹園主人今野喜代治表示，山形縣當地栽培許多的葡萄種類，包括有麝香、巨峰、比歐內（貓眼）和小無子葡萄，每種葡萄都有獨特口感和風味，其中有「綠寶石」之稱的麝香葡萄，特別受到日本當地和台灣人的喜愛。

▲「麝香葡萄達人」今野喜代治親手栽種限量契作麝香葡萄。

今野喜代治說，「這次特別感謝東森購物，將符合東森嚴選品質的山形麝香葡萄帶給台灣的朋友，我們栽培的麝香葡萄特別使用魚粉製成的有機肥料栽種而成，溫室栽培非常美味，這是今年收成品質最優良的葡萄，從果樹摘下的那一刻，就以最快的速度完成篩選、包裝，讓麝香葡萄能保有最新鮮的狀態，消費者能在最佳賞味期收到。」

東森購物執行長郭恆志表示，東森農場本次精選來自日本山形縣成花農場的麝香葡萄，成花農場位於在奧羽山脈和出羽岡陵圍繞的山形盆地，照顧麝香葡萄園的主人今野喜代治，擁有多年栽種麝香葡萄的經驗，從種植、整形、修剪，每一個步驟都如同照顧小嬰兒般悉心照顧，並確認每房麝香葡萄長得是否漂亮健康，口感清脆，飽滿多汁，可連皮食用。

郭恆志提到，從每年7月開始到11月是日本葡萄的產季，東森農場嚴選來自山形縣屬於頂級品種，歷年在百貨公司周年慶或者雙11檔期，往往賣到3千多元，生意好的時候架上都沒貨了，也因為品質好、入果後有股特殊香氣，此次首度在東森購物網開賣，推出超優惠2,180元台日友好暖心價，喜愛麝香葡萄的消費者千萬不要錯過。

▲透過東森購物網下單，即使現在沒辦法飛到產地，也能嚐到來自日本山形縣的美味麝香葡萄。

「東森農場－日本山形縣東森契作麝香葡萄禮盒」，僅限量1,000組，東森價2,180元，每盒2房，1房700g，10/6（二）起將於東森購物網開放預訂，直採直送，下單後，果農將以最快的速度完成篩選、包裝，讓麝香葡萄保有最頂級新鮮的狀態新鮮來台。預計將安排於10/20（二）出貨，建議收到後立即冷藏保存，最佳賞味期限是7天內，須盡速食用完畢。

東森集團總裁王令麟表示，東森購物長期支持優質農產，推出東森農場系列，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，讓消費者不用出門也能品嚐到人間美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找各地優質產品。