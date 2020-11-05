吃案？女大生被偷拍報警竟回：未達刑罰程度　發文釣出偷拍狼

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞女大生遭擄殺，連帶掀起外界對於警方辦案態度的討論，一名就讀嘉義南華大學的女學生在Dcard發表文章表示，先前在圖書館二樓遭人偷拍騷擾，雙方「僵持」3個多小時，直到朋友趕來救援才脫困，沒想到文章PO出之後竟然釣出偷拍狼本人留言回應。對此，警方強調一切都已按照程序受理，只是男同學的行為未達刑罰程度，後續已通報學校性平委員會展開調查。

▲女大生爆料在學校圖書館遇到偷拍狼。（圖／翻攝自Dcard，下同）

女大生聲稱，事發當日一名黑框眼鏡男跑來詢問可不可以拍腿，第二次又說希望不要介意他一直偷看，然後又問了一次能不能拍、可不可以追IG，但已經連續拒絕兩次，他還是不死心，第三次又跑來問是不是怕照片被放到網路上，「還說他只會留下來自己欣賞，說我的腿很好看他很想拍，以上3次我都拒絕！過程中他被我拒絕後坐了回去，手還一直在胯下摩擦。」

更讓女大生傻眼的是，眼鏡男被拒絕3次之後，竟然舉起手機試圖偷拍，她馬上假裝咳嗽，後來朋友到場，對方不到3秒就跳起來往檯燈區走去，她和朋友追上去詢問可否看手機裡的相簿，結果意外發現有其他女生在火車上遭偷拍，她的照片則已經被刪除，「被我發現的過程中，他不斷喘氣而且越喘越大，然後一直說抱歉。」

女大生表示，之所以說出來是希望各位女同學好好保護自己，她平時號稱女漢子，事情發生當下還是嚇到腿軟，想說等眼鏡男離開再走，結果兩人就在圖書館耗了3個多小時，到後來傍晚6時許旁邊幾乎都沒有人了，直到朋友趕來救援才脫困。

▲女大生嚇到與偷拍狼「僵持」3個多小時。

而文章PO出不久之後，一名自稱是偷拍狼的網友就在底下留言回覆，除了坦承自己就是偷拍垃圾，也表示身分已經被同學認出來，在學校裡差不多是社會性死亡了，「我確實收到應有的懲罰」，對於圖書館一事感到很抱歉，但火車上那張照片是有經過同意的，最後還提議要女大生描述一下他手機相簿垃圾桶裡的照片，「妳可以認為我在減輕罪過。」

這篇文章是在10月30日PO出，由於台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生是在10月28日遇害，南華女大生的遭遇隨即引起網友關注。警方表示，該大學的確在今年5月、10月各發生一起偷拍事件，11月初接獲受害人報案，一切都有依照程序受理，後續也有通知校方召開性平委員會，確認已經立案並展開調查。

另外，由於男同學的行為並未涉及親吻、擁抱或觸摸他人胸臀等隱私部位，因此不算構成刑法的猥褻行為或違反性騷擾防治法。警方也向《聯合新聞網》說明，依照職權目前只能先移交校方調查，一旦查證屬實，就會函送嘉義縣政府主管機關進行行政裁罰。

▼自稱是偷拍狼的男學生留言回應。