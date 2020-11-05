大馬女學生命案燒出「警方疑吃案、路燈不亮」　監委申請自動調查

▲長榮女大生遇害的「黑暗便道」附近都是稻田，且晚上燈光昏暗，相當危險。（合成圖／記者林悅翻攝、翻攝Dcard）

記者袁茵／台北報導

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭性侵殺害，震驚社會，還引發警察涉嫌吃案風波。監院5日表示，針對警察局歸仁分局未開立報案三聯單、長榮大學未進行校園安全通報，以及台南市政府沒有積極處理自半年前就不亮的路燈，已有3名監察委員申請自動調查。

監察院5日晚間指出，台南市長榮大學陳姓女大學生於9月30日在學校附近黑暗便道，險遭歹徒擄走，當日女大學生即向警方報案，但台南市政府警察局歸仁分局竟認為是惡作劇，未依規定開立報案三聯單，後雖查出涉案車號，也無進一步偵處作為；該名女大學生報案後，隔日已通報長榮大學，但該校未依規定進行校園安全通報。

監察院提到，另案發現場路燈自半年前即不亮，雖經民眾屢次向台南市政府反映，遲未見該府積極處理，肇生社會治安死角及校園安全漏洞。監察委員張菊芳、陳景峻、林國明表達高度關切，已申請自動調查。

監察委員表示，究竟現行警方通報犯罪機制與流程管控，有無應予檢討改善之處？台南市政府路燈維修通報處理情形為何？長榮大學實施校園安全通報之程序及稽查機制？內政部警政署及教育部有無善盡主管機關監督考核責任？相關人員辦理本案有無違法失職情事？均有詳加調查瞭解必要。

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