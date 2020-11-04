台中騎士山路髮夾彎「突車身打直」撞車　網：朋友就是在這邊身亡

▲蘇姓騎士擦撞貨車後，撞上路邊護欄。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

一名18歲蘇姓騎士日前行經台中市太平區長龍路一段、頭汴坑往136縣道方向，過彎時疑速度過快、重心不穩，煞車後直直衝到對向車道，與對向車道一輛貨車發生擦撞，再衝撞護欄，幸好雙方駕駛均無大礙。車禍過程被後方騎士拍了下來，並將行車紀錄器影像PO上臉書社團，有網友指出該彎處地面「有個凸出跳動」，更有網友稱其友人就於該處車禍過世，是個很危險的彎道。

136縣道為中部知名的髮夾彎山路，事發地點在頭汴坑往136線的路上，3日有民眾將行車紀錄器PO上臉書社團「我是太平人」，影片內容為前方騎士行經一處彎道時，突然車身打直，並往對向車道衝去，接著與對向車道的貨車擦撞並撞上護欄，貨車車頭凹陷，機車部分零件散落在地，有網友指出「那個彎處有個凸出跳動，很容易會剎不住」，也有網友直言友人就曾於該處出車禍過世。

▲蘇姓騎士行經彎道時，突然車身打直，並往對向車道衝去。（圖／擷取自臉書社團「我是太平人」）

▲貨車車頭遭撞凹損。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，蘇姓男子（18歲）10月25日下午1時45分許，騎車沿長龍路一段（太平往南投方向）行駛，行經事故地點時疑重心不穩至偏離對向車道，與巫姓男子（21歲）駕駛的貨車發生擦撞，蘇男全身多處擦挫傷，無生命危險。雙方駕駛酒測值均為零。

警方將調閱附近路口監視器釐清案情及肇事責任，也呼籲用路人行駛山路時，應注意路況並減速慢行。

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