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快訊／川普喬治亞州領先不到2000票！　拜登得票率49.4％追平

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▲▼拜登，biden。（圖／路透社）▲▼拜登，biden。（圖／路透社）

▲拜登在喬治亞州的得票率追平川普。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選結果在投票日2天後仍未出爐，根據《福斯新聞》最新統計，截至台灣時間6日上午11時05分，總統川普在喬治亞州的領先優勢又被拉進，僅領先1900張普選票，目前僅剩1％、約1萬8000張選票未開出。拜登和川普在喬治亞州的得票率同為49.4％。只要拜登奪下該州16張選舉人票，就能以280票搶先獲得白宮門票。

另外根據《紐約時報》最新統計，截至台灣時間6日上午10時04分，賓州目前開票進度已達94％，川普以49.7％的得票率微幅領先拜登的49％，兩人差距不到1％，川普多出約4萬1118票，還有25萬666張選票未開出。

據CBS報導，美國新任總統依例將在2021年1月20日就職，若到時對於總統人選仍有爭議，根據美國凱斯西儲大學法學教授艾德勒（Jonathan Adler）說法，美國將會行使《總統繼任法》（Presidential Succession Act），眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）應辭去現有職務，擔任代理總統。

目前勝負仍未定的州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）：目前已開89％選票，川普得票率為49.9％，暫時領先拜登的48.9％；約25萬666張選票未開出，川普領先約4萬1118票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）：目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約11萬6200張選票未開出，川普領先約7萬6701票。

喬治亞州（16張選舉人票）：目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％；約1萬8000張選票未開出，川普領先約1900票。

內華達州（6張選舉人票）：目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。內華達州務卿表示，目前不知道還剩多少票未開：拜登領先約1萬1438票。

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