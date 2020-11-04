彰化139重機飆破百！測速3拍罰2.4萬　後車騎士鼓掌公共危險法辦

▲後方機車騎士見重機狂飆遭測速桿拍照，放開雙手鼓掌 。（圖／翻攝臉書社團「重機車友 各區路況、天氣回報中心」)

記者白珈陽／台中報導

日前一輛紅牌重機，以時速106至110公里在139線彰化市往芬園鄉段來回高速狂飆，由於該路段設有測速照相桿，另一名機車騎士見狀認為重機已被測速拍照，於機車行進間興奮地「放開雙手拍手叫好」，此舉經騎士自己將行車紀錄器上傳至臉書社團，引起網友瘋狂轉傳。風聲傳入警方耳中，彰化警主動派員偵辦，3日將2人通知到案，並將後方機車騎士依公共危險罪送辦；重機則因被測速桿連拍3張，面臨2萬4000元罰單。

139縣道蜿蜒在八卦山稜線上，經常吸引許多汽機車成群結隊到此一遊，也成為中部地區著名景觀道路，惟事故頻傳，因此彰化市警方於10月21日起下修限速，由限速50公里下修至40公里，除了設置固定式測速照相以外，彰化分局、交通隊也編排不定時、不定點移動式測速照相勤務，加強取締超速違規。

1日一名機車騎士騎在139縣道時，見一旁一輛紅牌重機呼嘯而過，竟放開雙手不斷鼓掌，甚至將影片上傳至臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」，最後雖未釀傷亡，但許多網友看完紛紛留言表示「這肯定扣了 XDD」、「笑了，直接掰掰」、「直接扣牌」。

▲重機於139線高速狂飆。

彰化縣警局表示，1日有機車騎士在縣道139線21K測速桿前，見另一部重機以飛快速度超速行駛，覺得重機應該有被測速拍照，興奮之餘「放開雙手拍手叫好」，並將該影像上傳社群媒體 ，經網友瘋狂轉傳，本分局獲悉訊息主動派員調閱監視器畫面過濾比對，迅速查獲當事人到案。

騎士放開雙手騎車部分，警方依刑法公共危險罪將他移送彰化地檢署偵辦；重機部分，他於該路段來回狂飆，共被測速桿拍下3張罰單，第1張罰單時速高達110公里，第2張達到106公里，第3張則是107公里，由於已嚴重超速60公里，依累進費率開罰，最高可處罰2萬4000元，並將吊扣牌照9月。

警方呼籲，駕駛人行駛道路務必減速慢行，更不可有危險駕駛、競駛、競速之行為，已加強定點宣導。為維護縣道139交通安全及順暢，除持續不定時、不定點結合環保局、監理站執行聯合稽查取締勤務，對於無照駕駛、車輛違法改裝、或觸犯公共危險罪者，一經發現必依法舉發及移送偵辦，駕駛人切勿心存僥幸，以身試法。

▲警方將當事人通知到案。

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