恐怖畫面曝！休旅車時速110拋飛幼貓...翻滾無動靜　她心碎報案

▲黑色幼貓疑被拋出車外，於國道上翻滾數圈後倒在路邊，動也不動。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

心碎！一名林姓婦人日前與丈夫開車行經國道3號名間路段，驚見前方1輛白色休旅車變換車道時，竟從車內甩出1隻黑色幼貓，幼貓摔向地面翻滾數圈後，就倒在路邊一動也不動，殘忍的一幕，讓身為愛貓人士的林婦心痛不已。南投家畜疾病防治所4日表示，已受理此案，將由車牌追蹤該休旅車，通知車主到案，若確認有虐貓致重傷或死亡情事，將依動物保護法開罰20萬至200萬元罰金。

據了解，林婦與丈夫10月31日要開車到台東，行經國道3號南下238公里處南投名間路段時，發現前方1輛白色休旅車變換車道時，突然有1隻黑色幼貓疑似從休旅車內被甩飛出來，在國道翻滾數圈後就毫無動靜。由於當時林婦車輛位於內車道，車速在110公里至120公里間，後方也有車輛，他們無法切到外線車道停車查看幼貓狀況。

事後，林婦將行車紀錄器交給南投家畜疾病防治所，盼將真相查明，若真有虐貓情事，希望為幼貓討公道。本身養了10多隻貓咪的林婦，看到黑色幼貓被如此丟到國道上，認為當時周圍車輛速度飛快，牠一定無法存活，情緒相當低落。

▲▼林姓婦人日前開車行經國道3號名間路段，驚見前方白色休旅車疑從車內丟出1隻黑色幼貓。

南投家畜疾病防治所保護課課長廖志榮今日表示，該所已受理此案，初步從林婦的行車紀錄器來看，貓咪是從休旅車右後輪後方飛出，尚無法確認究竟幼貓是在國道上被輾過，或是真從車內丟出，該所將由休旅車車牌追蹤，並通知車主說明真實情況。若證實有故意虐貓重傷或致死，依動保法規定，車主可處2年以下有期徒刑，並罰20萬元至200萬元罰金。

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