丹寧藍、初戀粉一次擁有！全家明開賣大人、小孩口罩　限量5萬盒

▲全家明日開賣大人、小孩口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有口罩了！繼萊爾富宣布將開賣新款外耳繩丹寧牛仔隕石黑口罩後，全家也將在明（6）日上午10點販售盒裝醫療口罩，且大人、小孩一次滿足，其中，大人款可是有初戀粉、丹寧藍2種選擇，小孩則是粉、藍2顏色，全台限量只有5萬盒，準時開搶。

全家宣布將於明（6）日上午10點準時開賣大人、小孩醫療口罩，只要至門市透過結帳櫃就可預購，單筆限購2盒，大人款有初戀粉色的怡安醫療親膚柔口罩，50片販售369元，限量2萬盒，最快取貨日為12月1日，以及丹寧藍色的鈺祥醫療盒裝口罩，50片販售350元，限量1萬盒，最快取貨日為11月25日。

▲孩童有粉、藍2顏色選擇。

同步的小孩醫療口罩品牌為鈺祥，有粉紅、藍色2種選擇，50片特價399元，各限量只有1萬盒，粉色口罩最快取貨日為12月2日，藍色為12月9日，需要口罩的民眾把握機會預購。

▲萊爾富也將於明日開賣萊潔丹寧牛仔隕石黑口罩。

另，萊爾富也將於明（6）日晚間8點開賣萊潔丹寧牛仔隕石黑口罩，每盒50入，售價399元，1人限購1盒，只要透過門市Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，全台限量3萬盒，售完為止。

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