黑口罩又來了！萊爾富11/6開賣「丹寧牛仔隕石黑」　限量3萬盒

▲萊爾富11月6日開賣3萬盒「丹寧牛仔隕石黑」醫療口罩。（圖／萊爾富提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

造成搶購的黑口罩又來了！萊爾富外耳繩同色系牛仔系列，繼「牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」後，再推出新款外耳繩丹寧牛仔隕石黑萊潔炫彩醫療口罩，預計將於11月6日晚間8點開賣，全台限量3萬盒。

▲丹寧牛仔隕石黑全台限量3萬盒。



這款「丹寧牛仔隕石黑」炫彩醫療口罩，同樣使用外耳繩設計的醫療口罩，由於耳繩改成由外向內拉，不僅提升了醫療口罩的舒適度，也降低了耳朵的壓力，同時讓「小臉人」戴起成人口罩更服貼舒適。選用亮光黑搭配刷白牛仔紋，整體設計低調又不失奢華。

▲「丹寧牛仔隕石黑」選用亮光黑搭配刷白牛仔紋。



丹寧牛仔隕石黑口罩，每盒50入，售價399元，1人限購1盒，不能代購，民眾可於11月6日晚間8點透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，限量售完為止。

預購流程：民眾於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，12月1日後再回原購買門市取貨。