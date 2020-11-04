　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

萊爾富攜手Uber Eats「店到宅」11/9啟用⋯首波開放140家門市

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲萊爾富攜手Uber Eats。（圖／業者提供）

▲萊爾富攜手Uber Eats推出「店到宅」服務。（圖／業者提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

超商搶攻外送商機，萊爾富於今（4日）宣告，加入Uber Eats「店到宅」外送服務行列，成為目前唯一提供與雙平台服務的連鎖超商，首波開放近140家門市，11月9日起推出新服務。

萊爾富攜手Uber Eats首波將開放全台近140家門市，提供雙北精華區、台中市24小時不打烊外送服務，不論一日三餐或宵夜時段，皆可一指搞定，預計今年年底，萊爾富提供雙平台外送服務的門市，估計將朝突破1千家規模邁進。

▲萊爾富攜手Uber Eats。（圖／業者提供）

▲首波將開放全台近140家門市。

販賣商品多達400項，內容包含門市熱銷的Hi Café 現煮咖啡、乳製品、豆米漿、簡易微波即可食用的超商即食鮮食、麵包、罐頭麵條、甜點、冰品、餅乾零嘴、日用品、泡麵與營養補給品等，就連貓狗食品等，通通可以幫忙送到家。

▲萊爾富攜手Uber Eats。（圖／業者提供）

▲多達400項商品都能外送到家。

11月11日至11月17日期間限定推出消費者至Uber Eats生鮮雜貨館中購買萊爾富的商品，享消費滿350元折80元的優惠，不限新舊客戶，皆可使用一次。另外，Uber Eats平台4周年生日慶優惠，即日起至11月30日前，新用戶消費滿49元，即享有30天0元外送費，既有享用戶享65折優惠一次，最高可折抵100元。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雙11拼了！11元開搶AirPods Pro　iPhone 12 Pro萬元有找

萊爾富攜手Uber Eats「店到宅」11/9啟用⋯首波開放140家門市

宜蘭泡湯勝地旅客指定入住　13坪獨立湯屋，疲憊壓力全部帶走

6大電商雙11免運活動一次看　再加碼國光客運一日免費爽爽搭

Dyson迎雙十一盛典　明星商品官網獨家現折1萬4！滿萬再送千　入手夢幻逸品趁現在

黑口罩又來了！萊爾富11/6開賣「丹寧牛仔隕石黑」　限量3萬盒

【廣編】Kotex X CRAFTHOLIC宇宙人再度聯手賣萌～宇宙萌力登陸「全家」！

東森購物合作超商再+1　低溫冷凍小7取貨免運再送中熱美

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

屋主委廁所裝潢竟弄出7cm門縫 怒喊2個月無法用水：師傅很惡劣

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

雙11拼了！11元開搶AirPods Pro　iPhone 12 Pro萬元有找

萊爾富攜手Uber Eats「店到宅」11/9啟用⋯首波開放140家門市

宜蘭泡湯勝地旅客指定入住　13坪獨立湯屋，疲憊壓力全部帶走

6大電商雙11免運活動一次看　再加碼國光客運一日免費爽爽搭

Dyson迎雙十一盛典　明星商品官網獨家現折1萬4！滿萬再送千　入手夢幻逸品趁現在

黑口罩又來了！萊爾富11/6開賣「丹寧牛仔隕石黑」　限量3萬盒

【廣編】Kotex X CRAFTHOLIC宇宙人再度聯手賣萌～宇宙萌力登陸「全家」！

東森購物合作超商再+1　低溫冷凍小7取貨免運再送中熱美

拜登得票總數已達6950萬！　有望打破歐巴馬2008年歷史新高紀錄

台灣大賽／統一獅G5沒退路　布雷克對決羅傑斯

台南仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖「案情逆轉」

快訊／都被拜登拿走！疑有多起違規　川普要威斯康辛州重新驗票！

媳婦疑欠金錢豹大老1.01億！「台中大地主」公公幫還　害市場遭法拍

快訊／拜登在威斯康辛州贏了！　248比213選舉人票領先川普

私訊女友「在高美濕地輕生」！緊急搜索找到男屍　他卻突然走上岸

拜登贏面越來越大…美股道瓊漲超800點　那指暴漲4.5％

川普崩潰：他們到處找「投給拜登的人」　這對國家真的很不好！

梅根成首位「干涉美內政」英國皇室成員　川普：我不知她這麼討厭

一句「看X小」變大亂鬥　兄弟檔不敵3男...弟弟遭捅「腸子外露」

消費熱門新聞

雙11拼了　iPhone 12 Pro萬元有找

雙11搶蘋果　iPhone旅充組殺破10元有找

Dyson雙11明星商品獨家現折1萬4

全聯「暖鍋雞湯」期間限定79折

六塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡　限時下殺11元

18款中衛特殊色　雙11指定時間開搶

宜蘭泡湯勝地旅客指定入住

宜蘭飯店界奧斯卡 泡黃金雙泉

adidas貝殼鞋下殺1111元

東森購物合作超商+1　小7取貨免運再送咖啡

雙11省運費　6大電商免運活動一次看

蘋果人氣夯品　每日11點1111元開搶

明天搶1元Dyson吹風機、Switch Lite

萊爾富11/6開賣丹寧牛仔隕石黑

更多熱門

相關新聞

慶登台4周年！Uber Eats新用戶連30天外送費0元

慶登台4周年！Uber Eats新用戶連30天外送費0元

近年來美食外送平台競爭激烈，除外送餐點外，也新增生鮮雜貨送到家服務，打造全方位外送平台。今年適逢「Uber Eats」4周年，業者也強勢推出全新優惠，即日起至11月30日止，新用戶只要消費滿49元即享有30天天天外送費通通0元，既有用戶則享65折優惠1次，最高可折100元。

萊爾富11/6開賣丹寧牛仔隕石黑

萊爾富11/6開賣丹寧牛仔隕石黑

超商女店員補貨　遭高雄男後面硬來

超商女店員補貨　遭高雄男後面硬來

送Uber Eats沒穿內衣！26歲混血正妹「外送走光」

送Uber Eats沒穿內衣！26歲混血正妹「外送走光」

超商外停車！女駕駛失控撞外牆玻璃全碎

超商外停車！女駕駛失控撞外牆玻璃全碎

關鍵字：

萊爾富超商Uber Eats

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／拜登在威斯康辛贏了

拜登陣營：我們可拿下門檻270票

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

川普陷絕境：一個州都不能再丟了

即／密西根州逆轉　拜登反超川普

快訊／川普推特發文抱怨：怪怪的！

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

率先發表敗選感言　肯伊威斯特：再戰2024

美30萬張選票「下落不明」？美郵政署：還未抵選務機構

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

閃電甩大雨貼台加速！最快5:30海警

拜登逆轉密西根！網笑川普「美國丁守中」

女科學家「腹痛就醫成植物人」　提告獲償2198萬

謝佳見找代孕生子！　當街激吻「男友身分」曝光

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面