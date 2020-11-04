萊爾富攜手Uber Eats「店到宅」11/9啟用⋯首波開放140家門市

▲萊爾富攜手Uber Eats推出「店到宅」服務。（圖／業者提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

超商搶攻外送商機，萊爾富於今（4日）宣告，加入Uber Eats「店到宅」外送服務行列，成為目前唯一提供與雙平台服務的連鎖超商，首波開放近140家門市，11月9日起推出新服務。

萊爾富攜手Uber Eats首波將開放全台近140家門市，提供雙北精華區、台中市24小時不打烊外送服務，不論一日三餐或宵夜時段，皆可一指搞定，預計今年年底，萊爾富提供雙平台外送服務的門市，估計將朝突破1千家規模邁進。

▲首波將開放全台近140家門市。



販賣商品多達400項，內容包含門市熱銷的Hi Café 現煮咖啡、乳製品、豆米漿、簡易微波即可食用的超商即食鮮食、麵包、罐頭麵條、甜點、冰品、餅乾零嘴、日用品、泡麵與營養補給品等，就連貓狗食品等，通通可以幫忙送到家。

▲多達400項商品都能外送到家。

11月11日至11月17日期間限定推出消費者至Uber Eats生鮮雜貨館中購買萊爾富的商品，享消費滿350元折80元的優惠，不限新舊客戶，皆可使用一次。另外，Uber Eats平台4周年生日慶優惠，即日起至11月30日前，新用戶消費滿49元，即享有30天0元外送費，既有享用戶享65折優惠一次，最高可折抵100元。