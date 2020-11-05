閃電颱風變強　農委會籲農漁民：蔬菜貯入冷藏、生財器具移至高處





▲閃電颱風。（圖／翻攝自向日葵8號衛星網頁）

記者崔至雲／台北報導

氣象局於今（5日）上午發布閃電颱風海上颱風警報。農委會指出，已密切注意颱風動態，請農、漁民及海上作業漁船嚴加戒備，及早著手防災、減災之整備工作，並隨時注意颱風訊息，進港避風。

氣象局說明，閃電颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽。受颱風或其外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨；基隆北海岸、東半部及恆春半島易有長浪發生；海面上受颱風影響風力增強，船隻需特別注意。

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對於閃電颱風可能帶來的農業災損，農委會籲請農、漁民及早採取防範措施，並減少損失，針對蔬菜生產方面，葉菜類蔬菜易受風雨損害，倘已到收穫期應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出、調節市場需求。

▲閃電颱風增強，農委會呼籲農、漁民及海上作業漁船嚴加戒備，及早著手防災工作。（圖／中央氣象局）

果樹生產方面，果樹應強化支柱及排水設施，已到採收期之水果，如香蕉、木瓜、番石榴及番荔枝等，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨。正值果實發育期的水果，如香蕉、木瓜，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。災害後應注意田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

養殖漁業方面，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。

養畜禽業方面，清理牧場周圍排水溝渠、周邊雜物，避免阻塞排水孔道，造成淹水；多備飼料，檢查堆肥舍是否覆蓋牢固，避免有機肥流失，造成環境污染或滲水；放牧之家畜家禽需全部趕回畜禽舍或趕至安全地區，避免流失；檢查牛欄、豬舍、雞舍，或將畜禽移往較安全地方；飼料、畜禽及生財器具視情況移至較高之安全處所存放，避免損失。

農委會說明，水土保持局將持續監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施，農民朋友如有實施緊急水土保持處理之需要時，請洽該會水土保持局協助。另農田水利方面，農田水利署已請各管理處加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門適切開關時機，俾於豪雨期間排洪順暢，以降低淹水及災害發生風險，確保民眾生命財產安全。