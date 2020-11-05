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柯文哲談美選：不論誰當選　中美局勢在短期內都不會改變

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記者袁茵／台北報導

美國總統大選投開票尚未結束，民主黨候選人拜登目前以264張選舉人票領先，距離入主白宮僅剩6張。被問到如果拜登當選，對之後台美關係有何看法？台北市長柯文哲表示，美國仍是台灣最重要的盟邦，不論誰當美國總統，中美局勢在短期內都不會改變，戰略不會改變，也許戰術會有一點不同。

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲5日赴台北市議會進行市政總質詢。被台北市議員楊靜宇詢問，如果美國發生政黨輪替，那之後對台美關係有何看法？柯文哲說，美國還是台灣最重要的盟邦，台灣一定相當注重美國關係，但不論誰當美國總統，中美對抗局勢在短期內都不會改變，戰略不會改變，但也許戰術會有一點不同，就這樣而已。

針對偏好某政黨的做法是否正確？柯文哲說，一般來說不會去干涉其他國家內政。至於如果2024年當選總統，要如何處理台美關係？柯文哲強調，美國是台灣最重要盟邦，而且美國政黨輪替也是蠻常有的事情，所以理論上都要跟美國兩個政黨保持友好關係。

另外，台北市議會4日通過「北市食安自治條例」修正草案，擬令北市販售的豬肉及相關產製品不得驗出乙型受體素，違者處6萬以上、10萬以下罰鍰。

楊靜宇質疑，如果美國政黨輪替，會不會導致美國過去答應給台灣的利益有所改變？柯文哲說，美國總統是明年1月20日上任，在此之前要保持一種比較低調的方式，等一切確定後再來處理，他也不曉得總統蔡英文與對方換了什麼。

楊靜宇詢問，經濟部上面說帖說，如果在好的時間點開放美豬進口，有可能達成與美國的雙邊貿易協定（BTA），達成後甚至有可能刺激其他國家與台灣簽訂FTA，這有沒有可能？柯文哲說，「如果說吃萊豬就可以換FTA，當然我們就吃了嘛！問題是有嗎？我都沒看到啊！台灣會跟美國簽FTA嗎？我非常懷疑。」

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