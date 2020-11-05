蔡英文：「支持台灣」是美國主流民意和跨黨派共識

▲蔡英文透露政府對於現階段美大選及結果的因應方式。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-we）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統大選目前因郵寄選票因素陷入膠著，而在選前就多次批評及表態不信任郵寄投票的美國總統川普，已祭出法律行動，讓結果增添變數。對此，總統蔡英文5日不僅表示，在這段時間內，政府會關注台海局勢及確保股匯市穩定交易，也強調，政府有信心，支持台灣已成為美國主流民意和跨黨派共識。

蔡英文在臉書表示，美國是台灣的重要盟友，美國總統大選的結果，相信民眾都很關心，在選舉結果揭曉之前，政府都會密切關注，而她也要向國人說明幾件事：第一，這段期間，政府會密切關注台海局勢，並和周邊國家保持密切聯繫，共同維持區域和平穩定。另外，也會積極確保股匯市穩定交易，維持國內政經環境穩定。

她指出，第二，政府和美國政府、參眾兩院、兩大政黨以及智庫、民間團體，一直都保持密切往來。無論大選結果如何，這些往來都不會改變，政府也會在這些基礎上，持續深化台美關係；第三，包括4日美國務院發布的軍售案在內，過去一段時間，許多友台法案、決議，都在美國參眾兩院得到跨黨派有力的支持。選後參眾兩院的席次雖然會有些變化，但是對台灣的支持力道並不會減少。

蔡英文也強調，「我們有信心，支持台灣已經成為美國主流民意和跨黨派的共識，我們會在這個基礎上持續努力，強化美國主流民意對我們的支持，促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化」。

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