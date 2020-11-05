法務部次長舌戰江啟臣　林為洲幫腔被嗆「你先坐下」

▲立法院司法法制委員會，江啟臣、林為洲與蔡碧仲互嗆。（圖／翻攝自國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委江啟臣5日在立法院司法及法制委員會質詢時，詢問法務部次長蔡碧仲上次何時召開廉政會報，因蔡碧仲說詞反覆引發江啟臣不滿，連坐在一旁的國民黨立委林為洲也參戰拍桌怒嗆，氣氛相當火爆。

立法院司法及法制委員會5日審查刑法有關「監護處分」等修法草案，邀請蔡碧仲、司法院秘書長林輝煌、警政署長陳家欽等人列席報告並備質詢。

江啟臣質詢時，針對行政院幕僚製圖攻擊在野黨一事，認為已違反公務人員服務法、行政中立法和公務人員廉政倫理條例，詢問廉政署是否應立案調查，蔡碧仲要回答時，江啟臣打斷並繼續說，「你們是廉政倫理主關機關，如果違反你們不能不查，這規定寫很清楚，應馬上立案調查。」

蔡碧仲反問，「委員你要我講話嗎？委員你一直講，要我回答嗎？」江啟臣不滿說「你是什麼意思？尊重一下好不好？我還沒有要你講話，不用這樣反質詢我，你這什麼態度啊！」蔡碧仲不甘示弱說「我們怕委員在問的時候…報告主席，你一直說委員問問題我要實答，但問句要清楚一點，我才有辦法回答……」江啟臣不悅說「你這個態度我不能接受。」

江啟臣質問「有沒有違反廉政相關規範」，蔡碧仲回答，「請委員把資料給我，我回去交辦，把具體事實查明後，給委員一個答覆。」

江啟臣接著問蔡碧仲，廉政會報原則上每六個月要開一次，執行長是法務部長，最近一次召開是什麼時候？蔡碧仲反問「你問我嗎？」坐在一旁的林為洲忍不住怒罵「不然是問誰啊！」蔡碧仲回嗆林「你不要拍桌」、「你先坐下，不是你質詢的時間，我回答的權力請你尊重」，雙方一度隔空互嗆，氣氛相當火爆。

江啟臣再追問「上次廉政委員會何時開會？你上次有沒有去開？」蔡碧仲拿出資料並回答「你都知道這是部長開的，不是我開的，你還問我這個問題」，江啟臣也忍不住拍桌怒批，「10／17下午兩點，陳其邁代理院長召開，列席人員是蔡碧仲代理蔡清祥」，蔡碧仲才回答「對啊，我代理的，部長有事情，次長代理嘛！這有什麼不對？我剛剛是說依照慣例是部長來開……」說詞反覆讓江啟臣直呼「太囂張了！」

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