蘇貞昌不開會、政院幕僚做「網軍圖」　江啟臣：上梁不正下梁歪

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院發言人室周姓幕僚被媒體拍到，在立法院2樓製作「網軍圖卡」，隨後在親綠網紅、粉專廣傳。對此，國民黨主席江啟臣痛批，行政院長蘇貞昌帶頭違法不開會，發言人小編們違反行政中立作梗圖，上梁不正下樑歪。

根據《上報》報導，《上報》記者3日上午在立法院議場現場，捕捉到3位行政院發言人室的幕僚在媒體席製作「圖卡」，而下午的時候，不少知名臉書粉絲專業、民進黨籍人士粉專都分享該「圖卡」。

江啟臣4日在臉書表示， 行政院發言人室小編作梗圖，除了違反行政中立法，身為被監督機關，公然派員在立法院議場，用國家資源製作梗圖攻擊在野黨，更是嚴重藐視國會，紊亂憲政體制。

江啟臣指出，國家公務員受公務員服務法規範，須依法行政，公正執行職務，恪遵行政中立，行政院身為全國最高行政機關，更應嚴守行政中立以為表率，但行政院發言人室幕僚在上班時間跑到國會殿堂，協助民進黨製作梗圖交由黨籍立委、側翼粉專張貼、發散，這不正是利用國家資源攻擊其他政黨、不就是在公器私用？行為不只違反行政中立，更有利用國家資源圖利民進黨之嫌。

▲國民黨團提供《上報》截圖。（圖／記者楊蕓翻攝）

江啟臣認為，行政院發言人承認製作梗圖，說是為了澄清視聽，但內容直指媒體報導為假新聞，在野黨杯葛院會是浪費公帑，不敢在梗圖署名，也不在行政院或院長臉書貼出，而是交給黨團立委和側翼粉專，請問這是澄清還是攻訐帶風向？行政院是把人民當笨蛋？

江啟臣再指，主管公務員廉政倫理的法務部，有公務員沒有依法行政、公正執行職務，違反廉政倫理，查還是不查？有濫用國家資源圖利特定政黨，辦還是不辦？除了法務部，主管行政中立法的銓敘部，主管人事考核的人事行政總處，還有為國家追訴犯罪的檢察機關，面對行政院的違法亂紀，還要像監察院一樣，繼續視而不見？