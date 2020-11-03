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社會 社會焦點 保障人權

台灣安全嗎？　馬國男大生：在台生活6年，我被治安嚇矇了！

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▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮女大生日前遭性侵勒斃。（圖／記者林悅翻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

馬國女大生命案震驚全台，引發社會關注，而女大生之所以會來台灣讀書，其中一個原因竟是「台灣很安全」，如今卻斷魂台灣，讓人不勝稀噓。一名馬籍男大生日前發文表示，「在台生活6年，我被台灣治安嚇矇了！」引起網友熱烈討論。

一名馬來西亞籍男大生在Dcard上發文表示，自己在18歲以前都是在馬來西亞生活，在當地走路時都不太可能走暗巷，甚至寧願繞路走，因為巷子有很大的機率會被劫匪埋伏，甚至不得已還會用跑的。

在馬來西亞他們甚至被教育，在餐廳吃飯手機和錢包不能放桌上，因為會有扒手、在外遺失錢包，從來沒期望過有找回來的一天，甚至看到警察會害怕，因為被欄下通常沒什麼好事。

但這一切來台之後全改變了。他直言在台灣走在暗巷，竟敢戴著耳機悠哉的走路、在外吃飯也可以把手機放桌上、不小心遺失錢包或手錶都能找回，甚至在路上看到警察都會有種莫名的安全感。

對此他提到，怕這樣下去會養成習慣，若某天回到馬國繼續這樣的生活就完蛋了，認為「台灣真的很危險，危險到能讓我忘記養成這種沒有危機意識的習慣，沒辦法，因為台灣的治安太好了。」最後他也提到，長榮女大生只是個案，不能代表台灣的治安，並選擇相信台灣是個非常安全的地方。

不少網友看到文章後紛紛留言表示，「謝謝你喜歡台灣」、「台灣跟馬來西亞比，的確危險機率比較低、比較安全」。但也有不少網友反批認為「但問題是這次發生在台灣，台灣跟長榮大學應該要想一下怎麼補上同學的安全」、「治安好不代表沒有壞人，所以多當心點、多注意點」。
 

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