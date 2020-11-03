追思女大生！爸媽「別上白絲帶」出席　學校剪輯生活照、頒畢業證書

記者吳世龍、黃子倩、莊智勝／台南報導

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）來台唸書卻遇害殞命，今（3日）上午鍾女遺體火化，下午校方也舉辦追思會，並邀請鍾女父母出席；會後學校秘書長管美燕接受媒體聯訪，言談中還一度哽咽，表示鍾女在校期間參與很多深具意義的活動，鍾父也很感激學校讓她成為一個很棒的人，校方除了將鍾女在校的照片、影片彙整轉交外，同時也頒發畢業證書，祝福品學兼優的鍾女鵬程萬里。

▲長榮大學女大生追思會，學校秘書長管美燕受訪。（圖／記者吳世龍攝）

長榮大學今下午2時50分於校內追思強舉行小型紀念追思活動，校董事、創辦人、校長、師長及鍾女的同學好友皆出席，遠從馬來西亞奔赴台灣的鍾父、鍾母胸前也別上白絲帶一同現身。會中鍾父的表情較為鎮定，全神關注聆聽校方禱告、分享鍾女在校的生活點滴；而鍾母則仍是眉頭深鎖，似乎還難以接受愛女離世的殘酷事實。

追思會結束後，管美燕接受媒體聯訪，表示校方與鍾父、鍾母對談後，鍾父對於校方舉辦許多具有環保議題、教育意義的活動相當感激，感謝學校讓女兒成為一個很棒的人。

管美燕受訪過程中還一度哽咽，停頓了一下、深吸一口氣後才接著表示，校方後續將會全力協助鍾父、鍾母處理後續相關事宜，現階段以「完成、圓滿」為目標，先讓雙親將鍾女骨灰帶回馬來西亞為優先，後續學校也會全力協助，直到圓滿落幕為止，「校方也誠摯期盼，今後不要再發生這麼可怕的事情，我們會引以為戒、深自反省，今後會盡全力彌補，希望可以稍稍撫慰父母的心，感謝社會大眾的關心，學校會持續努力、改善。」

管美燕表示，鍾女今年暑假還有參加小琉球的社區營造活動，別具教育意義，追思會上，指導老師也頒贈研習證書給鍾女雙親，同時她在校參與社團活動、社區服務、海外交流活動也留下許多影片、照片，校方剪輯存檔後，轉交給鍾父、鍾母作為紀念；同時學校也準備好了鍾女的畢業證書，「她在校表現品學兼優、活潑熱情，祝福鵬程萬里。」

另一方面，針對凶嫌梁育誌父親今寫下道歉信，表示願「以命償命」彌補兒子的過錯，鍾女父母對此有無表示？管美燕則說，校方目前以協助鍾女後事為主，「我們不曾跟爸媽做過討論，也無轉述道歉信及內容。」管美燕說，目前學校已經聘請台灣律師協助釐清案情、及後續法律事宜，關於校方該負的責任，都會檢討改進，絕不逃避。

鍾父也透過校方轉達表示，「這次來台處理愛女的事，到今天都順利圓滿了。對各單位都充滿感激，但因為疫情的關係無法一一言謝，在此跟大家表示感激。我一直教育下一代要多參與有教育意義的活動，這次來到長榮大學才知道學校已經早就舉辦了很多跟環保議題有關、服務社區、具有教育意義的活動，我很感激長榮大學讓女兒成為一個很棒的人。等我們回到馬來西亞，我再透過律師發布新聞稿。」

▼針對整起案件造成的紛擾，管美燕鞠躬向社會大眾致歉。（圖／記者吳世龍攝）