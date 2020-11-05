《福斯》成最大贏家！1380萬人搶看「斬殺式敗選」　川普惱羞震怒

▲傳福斯老董梅鐸早就不滿川普處理疫情的態度，預測拜登會勝選。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選開票正如火如荼展開，目前民主黨候選人拜登僅差6張選舉人票就能成功入主白宮；然而有分析指出，在全國觀眾趁著選戰之夜收看最新戰況分析時，先前曾力挺現任總統、共和黨候選人川普的《福斯新聞》（Fox News），恐怕是全美國所有電視台與媒體的最大贏家！

而原因在於，《福斯新聞》報導最新得票資訊時，遠比其他間媒體速度要來得快。

《路透社》報導指出，《福斯》的大選播報在黃金時段共有高達1410萬名觀眾收看，甚至播報拜登搶下關鍵搖擺州的選情時，還搶先致電川普與其支持者。

市調公司尼爾森（Nielsen）公開統計數據，指出11月3日美東時間下午8時至11時黃金時段，《CNN》以940萬名觀眾的收視率位列第二；緊追在後的是排名第3的《MSNBC》，收視群眾為760萬名；至於冠軍則是由《福斯》搶下，平均有1380萬名觀眾收看主播拜爾（Bret Baier）、麥卡勒姆（Martha MacCallum）主持的開票節目。

▲美國總統川普與《福斯新聞》老董梅鐸(左)。（圖／路透）

至於在該黃金時段，則估計共有5690萬名觀眾透過21家電視台收看，不過與2016年川普對決希拉蕊時的7140萬名觀眾相比，收視率顯得下滑。

報導指出，《福斯》遠比《CNN》早5個小時預測維吉尼亞州由拜登奪下；而在川普搶下關鍵搖擺州之一的佛羅里達州，也比《美聯社》搶先了90分鐘。

《福斯》一向被大眾認為是挺川陣營的媒體，然而卻於3日晚間11時30分率先宣布拜登奪下亞利桑那州，此舉惹怒川普與其競選幕僚，使川普直接致電給董事長梅鐸（Rupert Murdoch），大吼要求撤下報導，卻慘遭回絕。

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