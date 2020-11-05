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拜登只要再拿內華達州就當選！全美緊盯...當地開票卻慢慢來

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▲▼美國民主黨籍總統候選人拜登在辛辛那提州競選活動上發表演說。（圖／路透）

▲拜登只要拿下內華達就到達當選門檻。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選已於3日正式登場，目前各州陸續揭曉開票結果，並暫時由民主黨候選人拜登領先川普。根據《福斯新聞網》報導，目前仍有5個州尚未完成計票作業，而拜登與川普的比數為264：214，也就是說只要拜登再拿下擁有6張選舉人票的內華達州，就能達成270票的當選門檻，成功入主白宮。不過身為關鍵的內華達州卻直言，在當地時間5日以前不會公布開票訊息。

根據《福斯新聞網》統計，目前拜登以264票暫時領先川普的214票，而美國總統大選採選舉人團制度，候選人必須取得270張選舉人票才算當選。因此拜登只要再取得6票便能達到270票的門檻，而內華達州剛好就擁有6張選舉人票，也就是說拜登如今只要拿下內華達州便能當選下一任總統。

▲▼拜登、川普、2020美國總統大選。（圖／路透社）

▲川普（左）與拜登（右）角逐下一任美國總統。（圖／路透社）

根據《彭博社》統計，截止台北時間12時為止，內華達州僅1個郡完成計票作業，其中的克拉克郡則只開出78%到87%的票數，還有20多萬票尚未開出。由於克拉克郡偏向民主黨，因此外界一致認為只要該郡繼續開票，拜登就能徹底甩開川普，提早宣布當選。

然而原訂4日下午宣布進一步開票結果的內華達副州務卿索利（Wayne Thorley）卻向CBS頻道8 News Now證實，最新開票結果必須延遲到美西時間5日上午9時（台灣時間6日凌晨1時）才能宣布，讓雙方支持者只能繼續苦苦等待。

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