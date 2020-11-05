趙春山：守住「兩底線」蔡英文任內兩岸不會開戰

▲學者認為美國總統大選後，蔡英文任內兩岸關係雖不至於好轉，但也不會動武。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統大選造成近期台海緊張，國人憂心中國大陸是否對台「秋後算帳」，甚至動武。對此，淡江大學陸研所教授趙春山5日斷言，只要守住兩個底線，蔡英文任內中共就不會對台動武，還說在兩岸關係上，「不要低估蔡總統」，惟2024年後的發展還需留意。

趙春山5日出席由兩岸圓桌論壇協會，以「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」為主題召開的座談會。會後他被問及美選後，中共是否對台算帳時，做出上述表示。

▲淡江大學中國大陸研究所教授趙春山在出席論壇前，接受駐台陸媒採訪談及九二共識。（圖／記者陳政錄攝）

他解讀，對於美國總統大選，中國大陸的態度是「做山觀虎」，至於是否對台採取激烈作為，趙春山坦言，雖台海軍事危機一直都存在，中共也始終不放棄武力犯台，但至少從時間點來看，蔡英文任內並不太可能動武。

趙春山首先提到，2021年是中共建黨一百年，「只會放鞭炮，不太可能會打火炮」，到2022年，中共二十大召開，中共總書記習近平尋求連任，也不太會有必要。

接著2023、2024年，趙春山說，屆時美國新總統上任政局穩定，台灣經歷過地方九合一選舉，和迎來2024年總統大選，面對美中台、兩岸局勢可能改變，北京動武機率也不大。他甚至透露，先前就兩岸政策與蔡政府交換意見時，他就提出只要守住不搞法理台獨、不挾洋自重，作為美國圍堵中國大陸的棋子等兩個底線，「台海就不會有事。」

趙春山還舉外交部長吳釗燮日前提出，不尋求和美國建交、兩岸武力衝突時不期待美國來防等表態為例，就是不踰越「兩底線」的政策態度，所以「不要低估蔡總統。」

至於2024年後，趙春山提醒，需留意中共解放軍在2027年，將完成建軍一百周年的軍事現代化，以及2035年基本實現社會主義現代化，是兩個比較需要關注的時間點，但2024年以前，兩岸武力衝突機率不大。

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