評美選有些「黑色幽默」　鄭運鵬：取得產業鏈重組對台才最有利

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統大選目前因郵寄選票因素陷入膠著，而在選前就多次批評及表態不信任郵寄投票的美國總統川普，已祭出法律行動，讓結果增添變數。對此，鄭運鵬5日表示，感覺美選方式也很多漏洞，但大家不用焦慮，台灣要做的，是取得產業鏈重整的角色，和維持台美關係的互惠，這才是對台灣最有利的做法。

鄭運鵬5日上午在臉書寫道，一早起來，感覺美國選舉方式也是漏洞很多，蠻黑色幽默的，不過大家不用為了結果焦慮，選票的意向很清楚，美國的價值觀和國家利益的方向很清楚，不然，從媒體狀況和民調上看起來，川普早就沒競爭力了。

鄭運鵬認為，川普擔任總統這四年的整體表現，可能是個人特色有失風範，但是沒有失去價值和國家利益，而且這兩項川普也從商人總統的角度做了新定義，這會是下一任總統的緊箍咒。

鄭運鵬指出，川普連任，說不定對中關係會敢放鬆一點；拜登當選，不敢讓美國人認為親中讓利。無論結果，台灣要做的，是在取得產業鏈重分配的角色，和維持台美關係的互惠，這才是對台灣最有利的做法。

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