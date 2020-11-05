朱立倫籲藍綠停戰：重建民主黨關係　加入國際「自由民主聯盟」一員

▲朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2020是美國總統大選史上最膠著的一次，目前尚未完成開票。前新北市長朱立倫5日表示，如果拜登當選，民進黨必須重建與民主黨關係，同時呼籲放下選舉語言，台灣在美中台關係中，不該成為棋子，而是要成為自由民主聯盟一員，以國家人民利益為最優先考量。

朱立倫說，美國大選中有一點讓他很感動，就是近日美國選民不斷呼籲彼此，無論大選結果如何，選後都要放下選舉語言，少一點火氣、多為對方著想，尤其贏的一方一定要傾聽輸的一方。

朱立倫說，回想過去這段時間，台灣選舉早就結束了，但是我們還是充滿了火氣、對抗，充滿選舉語言，甚至完全不願聽在野一方的聲音，這是非常不好的。我們只有一個台灣，希望大家能夠團結。

至於蔡政府的兩岸論述是否與拜登理念相差太大？朱立倫說，拜登若當選，過去歐巴馬任內的副國務卿、國安團隊都會成為重要角色，我們過去也都與他們有所交往，台灣親美立場，兩黨都是一致的。

朱立倫說，至於民進黨跟民主黨有點脫節的情況，基於中華民國的利益，必須重建起來。而對於美中對抗，台灣的立場就是以台灣利益為最大考量，不要成為棋子、不要成為角力間的槓桿，共同成為自由民主聯盟團隊的一員。

針對民眾擔憂若拜登當選，台灣在兩岸關係上將更趨惡化，朱立倫回應，民進黨過去單靠一張牌，不是最好的方式，「反中」對台灣來講，必須要獲得政治利益，而非獲得政黨的利益，民進黨卻以「反中」作為選票的考量，未來要重新思考一定要以國家、人民利益做為考量。

此外，朱立倫表示，美國這次選舉因為疫情的情況，有非常多不在籍投票，他長期支持推動國內不在籍投票，讓年輕人有機會在工作地點、其他地方投票。

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