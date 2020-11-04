中壢車站驚見「24歲短褲妹」坐路邊！拖行李箱乞討7天　身分曝光

▲中壢車站驚見短褲女子坐路邊！網友熱心報案。（圖／翻攝爆廢1公社）



記者許力方、沈繼昌、吳奕靖／桃園報導

桃園中壢火車站驚傳少女落難，有一名年輕長髮女子提著一個粉紅色行李箱，僅穿著短褲、外套，獨自一人枯坐在站外角落，面前還擺著一個泡麵紙碗，不少騎士路過發現，因台南才發生女大生擄殺案，擔心她發生意外，隨即拍下照片報警。照片意外臉書引發關注，不少人跑到現場關心。

目擊網友形容，4日晚間行經中壢火車站前中正路時，發現了這名年輕漂亮的女子獨自坐在路邊，只見她僅穿著輕便短褲、拖鞋及外套，低著頭雙手抱膝，前方還擺著一個泡麵紙碗，神情哀傷不發一語，旁邊還有一個粉色行李箱，讓人好奇不已。

照片曝光臉書「爆廢1公社」，吸引大批網友圍觀，有騎士特地到場，默默守護直到警方到場，網友則驚呼連連「前面有一個碗欸」、「好漂亮的遊民」，也有不少當地人表示，曾在車站前速食店、超商前看過她在乞討，挑染髮、白淨漂亮，「看起來很怪異」，「常看到她在那邊」、「她當乞丐一段時間了，之前有好心媽媽勸她很久。」

有熱心騎士前往關心，沒多久就看到中壢分局警方趕到場。根據了解，女子年僅24歲，已經在附近徘迴遊蕩一周時間，目前由員警帶回中壢所，買熱食給她果腹，同時連絡家屬將人領回，目前社工已經到場協助，員警還在持續了解其精神狀況及事發原因。