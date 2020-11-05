美國郵政署頻出包　聯邦法官怒了：署長你不出庭就等被罷免

實習記者湯子暘／綜合報導

美國聯邦法官蘇利文（Emmet Sullivan）在周三的聽證會上表示，自己被郵政署（USPS）延遲送達30萬張選票的行為感到震驚，竟然沒有遵循法院命令，在大選日下午三點前將選票送達，要求署長德喬伊（Louis DeJoy）為此負責，「署長你要麼被罷免，要麼之後在我面前出庭作證。」

▲美國郵政系統在大選周嚴重超載，導致一些選票無法準時送達。（圖／路透）

蘇利文表示，郵政署的團隊完全沒意識到，有十多個地區陷入困境而無法準時送達選票，其他就包括賓州、佛州、亞利桑那州等多個搖擺州，「法院對任何關乎無法遵守這項命令的投訴非常敏感。」

根據《彭博社》報導，佛州有11％的選票是趕上最後一天才送達；底特律更為誇張，有79％的郵寄選票都是在大選日才恰好趕上；搖擺州賓州的首府費城也有67％的比例，差點趕不上最後截止期限。

▲美國郵寄選票已超過1億張，成為這次大選的關鍵因素。（圖／路透）



儘管如此，仍有將近2700萬封郵寄選票已經發送給註冊選民，但郵政署仍未收回，也不能確定這些選民是否已經在大選日親自投票，又或是選票遺失，但現在要再寄出選票也為時已晚。

德喬伊於夏天時推行新的郵政政策，包括檢賞延遲郵件交付、限制加班時間、更改招聘政策等，被認為是這次郵政系統超載的原因之一。隨後在公眾輿論的強烈抨擊後，德喬伊才暫停幾乎所有措施。