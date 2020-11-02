影／柯P嗆中央萊豬政策把桃園拖下水　鄭文燦：食安政策不能一國兩制

記者沈繼昌／桃園報導

台北市長柯文哲怒嗆中央的萊豬政策，還把桃園市長鄭文燦拖下水，指稱桃園市是「府會一家」，鄭文燦還是小英的愛將；鄭文燦2日受訪時表示：「食安問題不能一國兩制，這是基本原則，其實自己專心在市政工作，覺得沒有必要你一句、我一句。」

▲台北市長柯文哲怒嗆中央對萊豬政策問題，把桃園市長鄭文燦也拖下水；對此，鄭文燦受訪時表示，食安政策不能一國兩制，我覺得沒有必要你一句、我一句。（圖／記者沈繼昌攝）

針對台北市長柯文哲2日抨擊中央的萊豬政策，還將桃園市長鄭文燦也拖下水，認為鄭是小英愛將，桃園市是「府會一家」，對此，桃園市新聞處發出澄清指出，這是由市議會佔多數席次的國民黨議員提案，並非市府提案。

▲桃園市長鄭文燦2日主持復康巴士捐贈儀式後受訪，針對代表民進黨參選2022年台北市長一事，強調大家不要急著幫他找工作。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦2日下午受訪時則四兩撥千金方式化解，「其實我專心在市政工作，覺得沒有必要你一句、我一句；食安問題大家都非常注重，一個國家的食安標準當然是要一致化，不能一國兩制，這是基本原則，只要把握這個基本原則，就不會有這些問題了。」

此外，媒體還詢問2022台北市長國民黨有意可能是蔣萬安出來競選，但民進黨內也有人希望市長是不是有可能去幫台北市贏回來？

鄭文燦強調，「我現在還在擔任桃園市長，想專心市政，這是基本的出發點，所以大家不用急著幫我找工作啦！」說完隨即微笑地離開。

►「即日起，我退出老化黨。」

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