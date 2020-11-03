歐洲商會與桃市府共同簽署MOU　「選擇台灣投資桃園」

▲桃園市長鄭文燦受邀出席歐洲在台商務協會(ECCT)永續領袖會議，進行專題演講。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日受邀出席歐洲在台商務協會(ECCT)，於桃園諾富特飯店舉辦的永續領袖會議，以「桃園－打造低碳永續的機場城市」為題演講，分享桃園發展優勢及城市治理經驗。會中，雙方針對貿易投資、生態物流、綠色供應鏈及產業升級策略簽署合作備忘錄(MOU)，期盼未來桃園與歐洲商會建立更緊密的合作關係。

▲歐洲商會與桃園市政府共同簽署MOU。（圖／市府提供）

鄭市長說，桃園是國門之都，連結亞洲各大城市，不僅是亞太樞紐，也具備海空雙港優勢。國家級的桃園航空城計畫帶動機場周邊發展，「亞洲．矽谷」計畫整合5G、物聯網等高端科技創新能量，桃園目前著手推動七大產業專區，發展低污染、低耗能、低用水及高附加價值的三低一高產業聚落。

鄭市長表示，桃園與歐洲經貿關係穩健，桃園也有許多歐洲企業進駐，全台最大的IKEA旗艦店就位於桃園高鐵站周邊；總部設於桃園龜山的台塑貨運公司更引進荷蘭DAF CF Electric電動卡車，推動環保節能；半導體微影設備龍頭ASML全球訓練中心也座落於桃園；法商仕嘉運通則於桃園設有3大物流廠區，採用油電卡車，並透過設置太陽能板及智慧能源監測系統打造永續倉儲環境，「桃園是歐洲商會最好夥伴、最佳的選擇。」

桃園市民卡發卡數164萬張，全國第一，多卡合一、一卡多用，包含交通票證、電子錢包與圖書借閱功能。鄭市長說，歐洲商會會員、員工居住在桃園，可以居留證取得市民卡。

歐洲商會理事長尹容特邀鄭市長撰寫全球智慧城市報告書序言，分享桃園在智慧城市治理及低碳永續發展的傑出表現。尹容說，桃園工業聚落完整且規劃良好，非常適合各種產業發展。值得一提的是，法商威立雅集團與桃園的旭富製藥合資成立新公司「法蘭摩沙」選擇落腳桃園觀音，聚焦「創新循環經濟新技術」，回收製藥產業生產藥品及原料所使用溶劑，預期未來每年產能可達1萬5,000公噸，是台法在循環經濟議題上成功的合作典範。另外，家樂福也在會中表示，有意加碼投資桃園加強永續採購。

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