下令停止計票壓低選票數　黨政人士：川普憂更多選票進來

▲2020美國總統大選，川普、拜登。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國總統大選戰況膠著，尋求連任的川普下午在演說中痛批美國總統大選存在「詐欺」行為，自稱已獲得勝利，將去最高法院訴請停止所有計票，並裁斷選舉結果。對此，黨政人士分析，川普選前就反對郵寄投票，應是擔憂後續有更多選票進來，會擴大差距。

針對今年美國大選，黨政人士指出，今年選舉特別熱絡，有些州的投票率甚至破歷史紀錄，有將近上億的票已經事先投了，當中有不少是親自投票，有些是用郵寄投票，從投票率來講的確是很熱絡。但相對的，美國此次選舉非常分裂，且不論國內、學術界、媒體，大家原本都認為一面倒，但投票至今和實際情況有一定落差存在。

黨政人士分析，美國沒有中央選舉委員會做選舉結果宣布，是各州自行宣布，現在是個別候選人自己宣布這州誰贏誰輸，但美國基本上是選舉人制，所以還會有一個選舉人票的投票，那個才是真正的結果。

若一方宣布勝選、一方宣布敗選，或是雙方差距很大，那就確定了，現在問題是川普剛剛隱約宣布勝利，還稱要上訴最高法院；但拜登也說沒有人有資格可以宣布勝選，顯然結果不會有最後的確認。

至於川普剛剛稱會要求最高法院停止計票、裁斷選舉結果，黨政人士指出，目前正在開票過程中，川普擔心有更多選票進來，尤其是郵寄投票。川普一開始認為票箱關了之後，票就不能再算，但每個州的情況不一樣，有些州同意票箱關了之後還可以繼續收件，有23個州是投票完後幾天內寄來的票都算，只要郵戳在11月3日之前，華盛頓州甚至更長，到11月23日之前票都算，「川普從一開始就不斷說這是有問題的」，美國選舉會因為雙方爭議，正式結果延後出爐。