川普若敗選不離開白宮怎辦？美參謀長透露：新總統下令就直接處理

▲川普若不認帳，恐美選會相當難堪。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選在台灣時間4日下午進入膠著戰，搖擺州三州受時差問題，尚未開出全部票數，川普稍早更指出，將會要求停止計票，並且讓最高法院主持公道，然而目前川普票數仍與拜登有所落差，外界不僅開始揣測川普下一步處理選票的做法，也分析若川普敗選會不會甘願離開白宮。

綜合外媒報導，截至台灣時間4日16時許，拜登以238票領先川普的213票，6大搖擺州中威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、北卡羅萊納州，尚未開出選票，但計票卻開始放慢腳步，被認為是川普「蓋牌」，然而這些州多為共和黨傾向，民主黨傾向僅剩下內華達州。

目前票數來看，拜登的選舉人票與一般選票皆勝出，川普敗選機率乍看相當明顯，就有外媒分析，因為川普沒有做敗選準備，倘若確定敗選又不願意離開白宮，恐怕將會成為美國史上第一個「賴帳」的總統，而下場也會相當難堪。

早在八月份美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milly）曾表示，若川普敗選拒絕離任，那麼軍隊可能會強行罷免他，但這一切都希望透過國會和平解決。而根據美國憲法規定，川普任期於2021年1月20日結束，屆時特勤局、所有軍事部隊都將開始遵守新總統要求。

相較於亞洲選舉舞弊較多，外媒分析，美國投開票所的人員相對「誠實」，無論結果是否為自己支持的候選人，都會希望政權是和平轉移或延續。