夫聽信半仙「老婆被蛇精附體」！她慘遭鞭刑亡…2孩一旁圍觀驅魔

▲男子為驅邪將妻子鞭打致死。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

河北一人妻胡瑞娟因身體虛弱，被丈夫陳春龍帶至當地一64歲的「半仙」家中「看病」，結果被診斷為「蛇仙附體」。為了將胡瑞娟治好，丈夫及其親弟弟按照「半仙」要求，用皮鞭抽打被捆綁的胡瑞娟致其死亡，且兩個孩子也在現場。

據《新京報》報導，死者家人週二（3日）收到該案判決書，鹽山縣法院一審判處「半仙」趙清江有期徒刑13年，判處丈夫陳春龍有期徒刑12年，弟弟陳金來有期徒刑2年2個月。

鹽山縣人民檢察院指控，2017年11月18日至11月27日，陳春龍帶著妻子胡瑞娟每天都去趙清江家，為妻子看「虛病」。趙清江聲稱，胡瑞娟有「蛇仙」附體，「蛇仙」折磨胡瑞娟及其兩個孩子。

趙清江看病時用手捏住胡瑞娟的脖子後面，並用斧子拍打女方的雙腿和背部。2017年11月24日，丈夫陳春龍將其弟弟陳金來從北京叫回。

2017年11月27日凌晨0時許，陳春龍用腰帶將胡瑞娟的胳膊綁在前面，用手抓著妻子的頭髮。弟弟手拿三角帶，一起從鹽山縣眀傑賓館，開車來到半仙家中。

▲陳春龍用腰帶將妻子的胳膊綁在前面帶走。（圖／翻攝自新京報）

丈夫按照趙清江的要求，在對方家中，用三角帶和木棍自製了皮鞭，之後用皮鞭多次抽打妻子後背、腿部「治病」。抽打期間，弟弟抱住胡瑞娟防止掙扎。當天16時左右，胡瑞娟死亡。經法醫鑑定，死者是鈍性外力多次打擊致創傷性休克死亡。

心酸的是，夫婦的兩個孩子也在現場，還有幾個也在趙半仙那裡看病的人。丈夫事後表示，「（趙清江）跟我說讓我下狠心，不下狠心我媳婦身上的東西走不了，然後讓我拿著小皮鞭子打我媳婦後背。」

案發後，陳春龍和陳金來涉嫌故意傷害罪被警方刑拘，趙清江因涉嫌故意傷害罪被警方限制居住。

法院認為，3名被告人行為均構成故意傷害罪，不符合利用迷信致人死亡的客觀構成要件。今年10月26日，鹽山縣法院作出一審判決，趙清江、陳春龍、陳金來均犯故意傷害罪，分別獲刑13年、12年、2年2個月。

胡瑞娟的弟弟胡連軍透露，認為法院對3名被告人量刑太輕，將依法向滄州市檢察院申請抗訴。

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