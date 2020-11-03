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她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍　母心碎：是女兒初戀「已懷孕」

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▲▼正妹女老師被富二代丈夫殺死。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲正妹女老師被富二代丈夫殺死。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

25萬元（人民幣，下同）賭債到期了，上海一富二代嚴姓男子一大早來到妻子住的地方。他們剛結婚3個月，知道妻子卡裡有一筆聘金。他想拿錢應急，但是妻子不給，最後竟拿出水果刀，將才新婚3個月的枕邊人捅殺，隨後用火機點燃臥室物品，製造火災假像。死者母親心碎稱，女兒剛懷孕，「她被燒得慘不忍睹，下半身基本沒有了。」

據《紅星新聞》報導，這是2020年3月20日8時許，發生在上海浦東新區泥城鎮的一起「殺妻焚屍案」。當天，劉姓女死者在自己的娘家慘死，死樣恐怖。死者母親稱，女兒屍體被找到時，身上還有一把水果刀。

劉女是上海浦東新區一所國小的國文老師，在家人和鄰居口中一直是善良懂事的「乖乖女」，國中、高中母親基本全職「陪讀」，大學畢業後當了老師，此前沒有談過戀愛，直到經人介紹認識兇手嚴男。

而嚴男從小讀私立學校，大學成績不好沒畢業，就被父母送往英國留學，但還是沒拿到畢業證，後來「染上」賭博，不僅對患癌症的父親不聞不問，在家人幫其還近200萬元賭債後還是繼續賭。

▲▼正妹女老師被富二代丈夫殺死。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲死者是一名國小老師。（圖／翻攝自紅星新聞）

2018年1月，劉女經人介紹認識嚴男。母親回憶，看著兩人感情好，什麼都順著兩人。同年8月，兩家人第一次見面，很快就認可了這段感情。2019年8月，兩人領結婚證，2020年元旦，兩家人舉辦了婚禮。

「從談戀愛到結婚，兩人看起來關係都很好，」家人和鄰居從來沒想過像電影一樣的情節會發生在嚴男和劉女這段婚姻中。對於這段婚姻死者母親如今也後悔不已，她認為，家人和女兒都被對方一家人騙了。「嚴男有這麼多問題，他們（親家）從來沒給我們說過，簡直就是騙婚，」她覺得自己沒給女兒把好關，很愧疚。

據檢察院的《起訴書》顯示，2020年3月20日8時許，嚴男駕車到妻子劉女住處，在2樓臥室向妻子索要錢款歸還賭債，遭妻子拒絕後，到廚房拿水果刀後返回臥室，採用持刀威脅等方法再次向妻子索要錢款，被拒後持刀連續戳刺對方頸部致其死亡。為毀屍滅跡，嚴男在該臥室用火機點燃書本等物，引燃屋內物品後逃離現場，致該房屋2樓室內物品及房屋結構嚴重毀損。

▲▼正妹女老師被富二代丈夫殺死。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲女孩從小是一個乖乖女。（圖／翻攝自紅星新聞）

母親回憶說，當時女兒養的2隻狗狗「小黑和糖糖」，正關在1樓籠子裡，丈夫把籠子打開後，小黑往外跑；糖糖卻衝向2樓房間想救女兒，但是火太大了，進去叫了兩聲，隨即被大火吞噬。「動物都能這樣，人怎麼會如此殘忍，」母親講述事發經過時始終保持平靜，可是講到糖糖時卻泣不成聲。

經鑑定，劉女是生前被他人用銳器戳刺頸部，左鎖骨下動脈破裂致大失血死亡，並且死後被人焚屍。此外，相關屍檢報告還顯示，案發時劉女子宮增大，宮腔內見胎盤樣組織成分。「女兒剛懷孕，用驗孕棒測過，」母親確認，當時她正準備幾天後，帶女兒去醫院檢查，可是還沒等到去醫院就出事了。

10月16日，上海市人民檢察院第一分院已經以涉嫌故意殺人罪、放火罪對嚴男提起公訴，之後很快該案將在上海第一中級人民法院開庭審理。10月26日，嚴男母親回應，「發生這樣的事情大家都想不到，他們說再多也沒用，接下來的事情就交給法律判決。」

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